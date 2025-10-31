感冒可以運動嗎？【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

有些人即便感冒了還是想運動，心想：「運動會不會讓我更快好？」；但也有人擔心：「會不會運動反而讓病情加重？」到底感冒能不能運動呢？

【破除迷思】感冒可以運動嗎？

答案是：可以！但要先評估自身狀況再開始

原因是......

傳統觀念常說，生病時應該完全休息，否則免疫系統會更疲累，甚至讓病情惡化。於是出現「感冒就不能運動」的說法。

但其實輕症感冒可進行低強度運動：若只是流鼻水、喉嚨癢或輕微咳嗽，散步、瑜伽或輕量運動通常不會影響恢復，但還是要自行評估身體狀況能否負擔，也要注意以下兩點：

避免過高強度運動：若伴隨發燒、全身酸痛、嚴重咳嗽或呼吸困難，運動會增加心臟負擔，可能延長康復時間。

注意補水與恢復：即便運動強度低，也應確保充分補水與睡眠，讓免疫系統有足夠資源對抗病毒。

結論：「感冒就不能運動」是一種過度簡化的迷思。關鍵在於症狀輕重與運動強度：輕微感冒可適度運動，但全身症狀或發燒時，休息才是最好的選擇。

感冒不只要多喝水！4種飲品緩解鼻涕咳嗽、增強免疫力！

感冒時喝沙士加鹽好得快？【破除迷思】

