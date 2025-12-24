感冒吃抗生素好得快？醫曝光「2後果」：未來恐無藥醫

台灣耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在社群平台發文，針對民眾感冒時習慣性要求醫師開立抗生素的現象提出警告。張醫師表示，許多患者出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀時，為加速康復而希望服用抗生素，然而這種做法可能適得其反。

醫師強調，一般感冒在醫學上稱為急性上呼吸道感染，絕大多數由病毒引起，而抗生素僅對細菌感染有效。除非患者出現黃綠色鼻涕、濃痰或扁桃腺化膿等明確的細菌感染症狀，否則不應使用抗生素。

張嘉峻醫師指出，濫用抗生素將導致兩大嚴重問題。第一是腸道菌叢失衡，抗生素在殺死致病菌的同時，也會影響腸胃道內的益生菌，這也解釋了為何部分民眾服用抗生素後會出現腹瀉或消化不良的症狀。第二個問題更為嚴重，頻繁且不當使用抗生素會讓細菌演化出抗藥性，未來若發生嚴重細菌感染時，可能面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。

針對如何讓感冒快速痊癒，張醫師建議採取三個基本方法：多喝水、補充維他命、確保充足睡眠。水分能幫助身體代謝並保持呼吸道黏膜濕潤；維他命特別是維他命C能增強免疫力；充足的睡眠則讓免疫系統能全速運轉。

