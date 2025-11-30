感冒吃火鍋恐更嚴重？ 醫揭「3大風險」：等於在傷口灑鹽
天氣轉涼，火鍋聚餐正夯，但若此時感冒、喉嚨像吞刀片般疼痛，還能享用嗎？耳鼻喉空軍醫師王曜建議忍住！喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。
為什麼不建議喉嚨痛時吃火鍋？
1、高溫食物：燙傷黏膜
火鍋湯與食材滾燙，過熱會讓已發炎的喉嚨黏膜二度受傷，延緩修復。建議食物溫度以溫和為主，絕不可貪燙。
2、辛辣刺激：加重發炎
麻辣湯底、重口味醬料中的辣椒與香料，會強烈刺激黏膜，使喉嚨更加紅腫。這時候麻辣鍋就是「火上澆油」！應改以清淡飲食，給喉嚨休息的空間。
3、油膩湯底：加重負擔
大骨湯、牛油鍋等高油脂湯底，消化耗能大，還可能刺激分泌痰液，讓喉嚨更不舒服。建議改吃清淡蔬果，好消化又能讓身體專注修復。
極度想吃火鍋怎麼辦？
若真的忍不住，至少遵守三原則：
1、選清淡湯底：如清湯或蔬菜湯，避免麻辣與藥膳。
2、務必吹涼再吃：食物撈起後先放涼到不燙口。
3、多搭配蔬菜：補充維生素與纖維，有助恢復。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
