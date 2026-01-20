感冒吞維他命C，不如好好睡一覺！醫揭「睡眠不足」感冒機率飆4倍

冬天是感冒的高峰期，常見症狀包括喉嚨痛、流鼻水與鼻塞等。不少人在感冒時，會以為多補充維他命C、鋅離子或維他命D等保健品，就能加速康復，但事實並非如此。醫師指出，在感冒與流感流行的季節，做好基本防護並建立良好的生活習慣，比起過度依賴保健品，其實更為有效。







感冒吃維他命C會快點好？



隨著天氣變冷，感冒與流感進入高峰期。台南市立醫院家庭醫學科醫師吳坤陵指出，感冒多半由病毒感染引起，常見的致病原包括鼻病毒、腺病毒及腸病毒等。

許多人認為，感冒時補充維他命C可以加速康復，但大型研究顯示，維他命C對一般族群的預防效果有限，僅可能略微縮短感冒病程，且並非對所有人都有效。

他進一步說明，近年來鋅離子與維他命D等營養素也常被討論。研究發現，在感冒初期補充鋅離子，可能將病程縮短約2天，但並無預防效果；至於維他命D，則對原本缺乏者較有幫助，對營養狀況良好的一般人來說，效果並不明顯。





感冒要攝取天然食物



不少人感冒時會補充鋅離子、維他命D等營養補充劑。對此，吳坤陵強調，預防感冒不應過度依賴補充劑，天然食物仍是安全且有效的營養來源。像是鮭魚、蛋黃、深綠色蔬菜、胡蘿蔔及各類水果，都能提供身體所需的多元營養，有助於維持免疫力。

他也提出「安內攘外」的預防策略：

攘外：戴口罩、勤洗手、保持室內空氣流通與適度日曬，降低病毒入侵機會。

安內：透過充足睡眠、適度運動與均衡飲食，強化自身抵抗力。

感冒只能多喝水？除了從飲食補充營養外，不少人感冒時也會特別注意多喝水。不過，補充水分並不僅限於白開水，其實還有「4類飲品」能同時補充營養，有助於加速感冒康復。

維他命C果汁：檸檬汁、柳橙汁等

無咖啡因茶飲：花草茶

蜂蜜水：助改善咳嗽、好睡

雞湯：補充蛋白質





睡眠有效預防感冒



吳坤陵特別指出，睡眠是預防感冒最關鍵卻常被忽略的一環，研究顯示，每晚睡眠少於5小時的人，罹患感冒的機率是睡滿7小時者的4倍以上。規律刷牙、維持口腔衛生，也能減少細菌與病毒經呼吸道感染的風險。

吳坤陵提醒，近期流行性感冒升溫，重症與死亡風險不容忽視，建議民眾應接種流感疫苗，同時也呼籲民眾，面對感冒與流感高峰期，做好基本防護、建立良好生活習慣，比起依賴保健品更有效，從生活習慣與防疫行為著手，才能真正降低感染風險。

