感冒咳逾１個月 才知罹患氣喘
記者陳榮昌∕台中報導
天氣轉變，再加上流感病毒肆虐，不少人感冒就醫，但是有人咳嗽一咳便超過1個月，連呼吸都出現「咻咻咻」的喘鳴聲，感冒藥怎麼吃卻沒效果，經過醫師診斷，才發現是氣喘，因為環境病毒感染、氣候變化而誘發，患者本身卻不知道，誤以為是感冒後遺症，經過問診肺功能檢查調整用藥才逐漸康復。
駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師廖培雅表示，最近流感肆虐感冒患者很多，有少數患者在其他診所看診吃藥，吃了逾1個月的感冒藥咳嗽症狀卻不見改善，轉而到醫院求助。患者自述，原本有流鼻水、喉嚨痛或發燒，吃藥後好轉，唯獨不斷反覆咳嗽，吃藥也感覺沒效果。
檢視患者用藥紀錄後，醫師進一步詢問對方有無氣喘的家族史、過敏性疾病相關的體質，同時安排肺功能檢查，以及胸部X光檢查，排除其他原因導致咳嗽不停。廖培雅說，不少罹患氣喘的患者本身不知道相關症狀，有時會自限性改善，所以根本沒有放在心上。
廖培雅指出，氣喘症狀和感冒很相似容易混淆，主要差別在於氣喘是慢性發炎，患者會有反覆咳嗽、胸悶、喘鳴，在夜間、清晨、運動後、季節轉換、早晚溫差大或接觸過敏原時更明顯，還可能合併有鼻癢、打噴嚏、皮膚癢等其他過敏症狀，病症會持續數週，感冒則由病毒引起，症狀通常在2到4個禮拜後會痊癒。
「大部分患者以為咳嗽可能是一般小感冒，不會是氣喘引起。」廖培雅提醒，只要咳嗽超過2個月以上，就該注意是不是氣喘或其他因素引起。其中，以慢性、乾咳為主要症狀的氣喘，不會出現胸悶或是呼吸困難，大部分的人會認為，過一陣子就好了，不會特別在意，但如果沒有好好治療，恐怕反覆慢性發炎會造成氣道永久性破壞，導致肺功能下降。
