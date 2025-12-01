感冒好不了？咳嗽逾兩個月小心「肺阻塞」上門

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD），俗稱「肺阻塞」，是全球主要死因之一，但常被誤認為「老化」或「感冒沒好」。臺大醫院提醒，民眾與照護者應深入了解COPD的成因、臨床表現與預防策略，並呼籲社會正視呼吸健康，及早行動守護肺功能。

七成COPD患者為老菸槍 暴露空氣污染恐降低肺功能

世界衛生組織（WHO）統計指出，COPD長期位居全球主要死因之一，對公共衛生與醫療支出造成沉重負擔；臺大醫院在2017至2023年間的研究分析發現，呼吸困難症狀越嚴重的患者，死亡率越高。如何在症狀尚輕時及早診斷與介入，是相當重要的課題。臺大醫院院長余忠仁指出，遠離危險因子、早期辨識、持續治療，是守護呼吸健康的三大關鍵。

除了長期吸菸外，長期暴露於室內外空氣污染（如生質燃料燃燒、未適當防護的油煙、二手菸）、職場暴露、以及氣喘控制不佳，也是導致肺部慢性發炎並損傷肺部結構的危險因子。近年臨床亦觀察到部分族群呈現較早出現肺功能下降的趨勢，提醒高風險族群提高警覺並定期進行肺功能檢查

咳嗽、呼吸困難逾兩個月 應及早就醫診斷

臺大醫院胸腔內科簡榮彥醫師提醒，COPD患者常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難，隨時間與病程進展會逐漸惡化，但常被誤認為正常老化或反覆感冒。若出現「超過二個月慢性咳嗽」、「活動時呼吸困難」、「喘鳴咻咻聲」等症狀，且有上述危險因子暴露史，建議至胸腔內科門診諮詢，安排胸部X光與肺功能等檢查，以便及早診斷並規劃個人化治療。

簡榮彥醫師進一步指出，COPD預防及治療七大關鍵包括：

戒菸與避免危險因子 正確並規律用藥 疾病管理 肺復原計畫 營養支持 疫苗施打 及時辨識並控制共病

規律評估及衛教 可達逾九成正確用藥率、降低五成惡化風險

而吸入型藥物能提供COPD患者更有效且低副作用的治療，是目前國際上對於COPD最推薦的治療藥物。不過，吸入型藥物的使用需要較多技巧和學習，若未正確使用藥物，將影響治療的效果。

臺大醫院肺阻塞疾病管理師彭惠絹提到，從臺大醫院COPD疾病管理的經驗發現，規律評估及衛教吸入型藥物使用技巧，可讓藥物使用的正確率由60.3%大幅提升至90.5%，病人急性惡化率也會顯著降低50%。顯示COPD疾病管理能協助提升病人用藥的正確性，協助建立病人自我照顧的能力及健康意識，降低急性惡化的風險。

