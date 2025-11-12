感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。

國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。

為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損

蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。

此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。

原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與痰液分泌。部份患者若康復不完全，可能會出現氣喘或呼吸道反覆敏感，持續產生痰液的情況。

長期發炎分泌過多黏液 演變為痰液堆積

蘇一峰醫師補充，當身體長時間分泌過多的黏液，便可能演變為痰液堆積的情況，成為細菌或病毒的溫床。這種狀態不僅影響呼吸，也可能誘發過敏性反應，進一步增加氣喘的風險。因此，若在感染初期未能妥善控制發炎與排痰，日後就容易留下長期後遺症。

痰液本是保護呼吸道的正常分泌物，但在發炎刺激下，會轉變成大量且黏稠的分泌，反而不利於身體恢復。蘇一峰醫師表示，痰液堆積可能會影響呼吸道，增加治療的困難度。

對老人家來說，痰液清除不徹底可能增加反覆肺炎或住院的風險；不只老年人，小孩也可能因痰液堆積受影響，過多的痰與鼻涕可能引發持續性氣喘。臨床上常見的困難就是如何有效處理痰液，以改善患者生活品質。

許多人看病時只關注是否有開抗生素或抗病毒藥物，卻忽略了化痰治療的重要性。蘇一峰醫師提到，實際上痰液堆積可能延長不適感。若經過醫師評估，臨床上有時會使用祛痰藥，讓痰液變稀、清除呼吸道的阻塞物。讓痰被咳出，以減少氣管受到刺激的機會。

呼吸道病毒不可輕忽 痰液過多影響康復時間

無論是COVID-19、流感還是RSV，3者都屬於呼吸道病毒，可能導致短期急性症狀與長期後遺問題。除了針對病毒本身的治療，如何妥善處理呼吸道的發炎與痰液問題，也是患者康復的關鍵。

蘇一峰醫師提醒，大眾應該理解這些病毒並非「好了就沒事」，而可能留下長期影響。因此，除了接種疫苗、注意個人衛生、祛痰藥物治療，正確認識痰液處理與藥物選擇，不僅有助康復，也能減少反覆呼吸道困擾。

