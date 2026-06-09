感冒好了還狂咳？醫揭「木地板理論」：黏膜修復需3至8週

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感冒症狀消退後，許多人仍持續出現喉嚨發癢、狂咳不止的情況，短則一至兩週，長則可拖至三至八週。對此，重症醫師黃軒說明，這並非藥物無效，而是呼吸道黏膜尚未完成修復所致。

感冒症狀消退後，許多人仍持續出現喉嚨發癢、狂咳不止的情況，短則一至兩週，長則可拖至三至八週。（示意圖／AI生成圖）

黃軒醫師以「木地板理論」比喻說明，感冒病毒如同一場洪水，將呼吸道黏膜沖得破損不堪。感冒藥的作用在於「抽乾洪水」，也就是壓制發燒、流鼻水等急性症狀，但被破壞的黏膜與外露的神經，並不會在症狀消失後立即復原。

黃軒醫師進一步指出，當黏膜尚未癒合，喉嚨處於「裸奔」狀態，吹到冷氣、喝到涼水、多說幾句話、吸到灰塵，甚至只是吞口水，都可能觸發劇烈咳嗽。這是因為外露的神經受到微弱刺激，便誤判為外敵入侵，促使大腦發出強烈咳嗽反應，醫學上稱為「病毒感冒後的咳嗽」或「氣道高度反應」。

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針對許多人反映止咳藥「壓不住」的問題，黃軒醫師解釋，感冒初期的咳嗽通常源於排痰或喉嚨發炎，而感冒後期的咳嗽本質是「神經過度敏感」，一般止咳糖漿或消炎藥主要針對發炎與稀釋痰液設計，面對已高度敏感的神經，止癢效果自然相當有限，這才讓患者誤以為醫師開立的藥物沒有作用。

一般止咳糖漿或消炎藥主要針對發炎與稀釋痰液設計，面對已高度敏感的神經，止癢效果自然相當有限。（示意圖／AI生成圖）

黃軒醫師也提到，不少患者因此開始輾轉多家診所就醫，而黏膜修復的時間短則一至兩週、長則三至八週，當患者逛診所逛了一至兩週後，恰好進入自然恢復期，最後就診的診所往往就被認為「醫術高明」。

在照護建議方面，黃軒醫師說明，這段喉癢期間應多喝溫開水、保持室內濕度40至60%、避免菸害與刺激性氣味、避免冰品、酒精及辛辣食物，並可適度使用非含抗生素的喉糖。咳嗽發作時，含一口溫熱水或含一顆非藥性喉糖，藉由唾液保護黏膜，比對著空氣乾咳更能減少黏膜二次損傷。

黃軒醫師同時提醒，若咳嗽超過三至八週、出現呼吸喘、咳血、體重下降或反覆發燒等症狀，則應進一步檢查，排除氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流或肺部疾病等其他潛在原因。

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