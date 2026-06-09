感冒好了還狂咳？醫揭「木地板理論」：黏膜修復需3至8週
感冒症狀消退後，許多人仍持續出現喉嚨發癢、狂咳不止的情況，短則一至兩週，長則可拖至三至八週。對此，重症醫師黃軒說明，這並非藥物無效，而是呼吸道黏膜尚未完成修復所致。
黃軒醫師以「木地板理論」比喻說明，感冒病毒如同一場洪水，將呼吸道黏膜沖得破損不堪。感冒藥的作用在於「抽乾洪水」，也就是壓制發燒、流鼻水等急性症狀，但被破壞的黏膜與外露的神經，並不會在症狀消失後立即復原。
黃軒醫師進一步指出，當黏膜尚未癒合，喉嚨處於「裸奔」狀態，吹到冷氣、喝到涼水、多說幾句話、吸到灰塵，甚至只是吞口水，都可能觸發劇烈咳嗽。這是因為外露的神經受到微弱刺激，便誤判為外敵入侵，促使大腦發出強烈咳嗽反應，醫學上稱為「病毒感冒後的咳嗽」或「氣道高度反應」。
針對許多人反映止咳藥「壓不住」的問題，黃軒醫師解釋，感冒初期的咳嗽通常源於排痰或喉嚨發炎，而感冒後期的咳嗽本質是「神經過度敏感」，一般止咳糖漿或消炎藥主要針對發炎與稀釋痰液設計，面對已高度敏感的神經，止癢效果自然相當有限，這才讓患者誤以為醫師開立的藥物沒有作用。
黃軒醫師也提到，不少患者因此開始輾轉多家診所就醫，而黏膜修復的時間短則一至兩週、長則三至八週，當患者逛診所逛了一至兩週後，恰好進入自然恢復期，最後就診的診所往往就被認為「醫術高明」。
在照護建議方面，黃軒醫師說明，這段喉癢期間應多喝溫開水、保持室內濕度40至60%、避免菸害與刺激性氣味、避免冰品、酒精及辛辣食物，並可適度使用非含抗生素的喉糖。咳嗽發作時，含一口溫熱水或含一顆非藥性喉糖，藉由唾液保護黏膜，比對著空氣乾咳更能減少黏膜二次損傷。
黃軒醫師同時提醒，若咳嗽超過三至八週、出現呼吸喘、咳血、體重下降或反覆發燒等症狀，則應進一步檢查，排除氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流或肺部疾病等其他潛在原因。
更多中天新聞網報導
8/1前補發差額！李來希秀銓敘部「停砍年金重審函」：暫時喘口氣
強勁就業數據改變市場預期 美媒：Fed去年12月降息恐成錯誤判斷
戒澱粉幾乎沒瘦！醫換「馬鈴薯放涼吃」一個月驟降3公斤
其他人也在看
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」
過年拒吃的長年菜，它竟是感冒救星？還要加上一種尋常食物一起吃，就變成治感冒神物，你相信嗎？吃感冒藥已經吃到很煩的上班族，或許也可嘗試看看，有機會讓辦公室少一點咳嗽聲。本文請中醫師解密，把這個市井「神話
舞菇買回家別直接丟冰箱！專家曝「先做1動作」 保鮮效果差很大
近年蔬菜價格經常受到氣候、天災等因素影響而波動，但有些食材因為採用設施栽培，價格相對穩定，因此成為許多家庭的省錢好幫手。除了豆芽菜、豆苗之外，菇類也是其中之一。尤其舞菇，不論炒菜、煮湯、燉煮或火鍋都非常適合，香氣濃郁又富含膳食纖維，因此深受許多人喜愛。不過，不少人都有這樣的經驗：趁特價多買幾盒舞菇，結果還沒吃完就開始變軟、出水，甚至產生異味。蔬果專家青髪のテツ表示，其實問題往往不是買太多，而是保存方式不對。 舞菇最怕的其實是濕氣 許多人買回家後，習慣連同原包裝直接放進冰箱。但舞菇對濕氣非常敏感。當包裝盒內累積過多水氣時，容易讓舞菇表面持續潮濕，進而加速腐敗。尤其冷藏過程中，溫度變化產生的水珠常會附著在菇體表面，成為品質下降的主要原因之一。因此，保存舞菇的重點並不是保濕，而是避免過度潮濕。 保存前先用廚房紙巾包起來 想讓舞菇保存得更久，其實方法非常簡單。買回家後先將舞菇從原包裝取出，如果表面有明顯髒污，可以用廚房紙巾輕輕擦拭乾淨。接著用乾燥的廚房紙巾將整包舞菇輕輕包覆起來，再放進保鮮袋或夾鏈袋中保存。廚房紙巾能吸收舞菇自然釋放出的水氣，避免濕氣累積，同時維持較穩定的保存環境。 冰箱哪裡最
魚刺卡喉嚨怎辦？醫急示警「2作法」恐刺穿食道 教正確處理方式
「醫生，我喉嚨好像卡到魚刺了，剛剛吞了幾口飯，結果越來越痛……」大家是不是也常聽說：「卡到魚刺？快吞一口！」或是「趕快喝醋」？對此，小峻醫師 張嘉峻提醒，這些流傳已久的偏方，可能讓你身陷危險！ 1、吞飯很多人以為吞飯可以把魚刺「帶走」，但事實上，原本可能只是輕輕掛在黏膜上的魚刺，被飯糰強大的推力擠壓後，反而扎得更深、更緊。 運氣再差一點，魚刺可能會刺穿食道，甚至傷及周邊大血管，造成嚴重的併發症！ 2、喝醋想要靠喝醋軟化魚骨頭？不行！醋的酸度無法在滑過喉嚨的短短幾秒鐘內完全軟化骨頭。大量喝醋反而可能骨頭還沒化，你的食道就先灼傷了。 卡到魚刺到底該怎麼辦？ 解決方法很簡單，先停止亂用偏方！並建議參考以下SOP： 1、立刻停止進食：停止吞嚥任何食物或水，避免肌肉收縮讓魚刺移位或刺更深。 2、尋求專業協助：直接到耳鼻喉科診所，醫師透過頭燈或內視鏡輔助，才能精準定位並夾出魚刺。 張嘉峻呼籲，別再拿自己的食道開玩笑了！如果真的不小心卡到，交給專業醫師處理，安全又快速！ （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·噎到別急著哈姆立克！醫曝「最新急救順序」 第一步大翻轉 ·噎到
身體早有警訊卻常被忽略，醫揭：疲勞、體重變化恐是重大疾病前兆
近期社會關注多起健康事件，也讓許多人開始反思：「為什麼有些人平時看起來健康，卻在短時間內出現重大健康問題？」 對此，林美秀醫師指出，民眾最常見的健康誤解之一，就是將「沒有明顯不舒服」等同於「身體沒有問題」。事實上，部分血液疾病、免疫系統疾病，甚至某些癌症，在早期階段往往沒有明顯症狀，只會以極為細微的身體變化呈現。 身體早已發出訊號，卻常被當成疲勞或壓力林美秀表示，臨床上經常發現，許多患者在確診後回溯病程，才意識到數週甚至數月前，身體早已出現異常徵兆，只是當時未加以重視。 常見早期變化包括：* 容易疲勞、體力明顯下降* 食慾改變* 不明原因體重減輕* 容易感冒或反覆感染* 精神狀態變差 然而，這些症狀單獨出現時並不具特異性，常被誤認為是工作壓力、睡眠不足或年齡增長所致。 林美秀醫師提醒：「如果這些狀況持續數週甚至數個月，就不應單純歸因於疲勞，而應進一步檢查原因。」 血液疾病更難察覺，早期症狀常被忽略林美秀醫師指出，血液系統負責全身運作，相關疾病初期往往沒有明確疼痛或局部症狀，因此更容易被忽略。 可能的早期表現包括：* 持續疲倦* 臉色蒼白* 容易瘀青或出血* 反覆感染* 淋巴結腫大 由於
雨天上班機車通勤族神器！套上去「小腿以下全乾爽」1.3萬驚呼：真的讚
受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕，有女網友分享花150元鞋套的使用經驗，讓她能在大雨中，雙腳仍能維持乾爽，大讚值得；貼文擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，更引發網友熱議。
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
半夜小腿抽筋、頻尿竟「罹腎衰竭第四期」 醫師示警5睡眠症狀
白天拚勁十足，晚上躺在床上卻被身體小毛病折磨得無法入眠？許多民眾常將小腿夜間抽筋、頻尿歸咎於初老症狀或過度疲勞，然而台灣腎臟專科醫師洪永祥示警，這些睡眠期間出現的異狀，極可能是腎臟瘋狂發出的「求救訊號」。
股息價差都想賺！ 專家曝「這些ETF」：今年不會讓你失望
老AI與金融股雙引擎引爆，沈悶已久的高股息ETF啟動落後補漲，股價頻創新高，陳相州大膽預言：今年將是股息與價差雙收的豐收年！
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
沈玉琳血癌康復回歸！外景錄影禁菸區3度抽菸 本人回應：會注意改進
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導主持人沈玉琳去年因罹患血癌住院治療，暫停工作近8個月的時間，直到近期才回歸螢光幕前開始工作，而他還與好兄弟潘若迪等人...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
很多人都吃錯！醫曝洋蔥「2部位」是精華：生吃最健康
洋蔥是不少家庭餐桌上的常見食材，但許多人處理洋蔥時，往往會直接把根部和外層乾皮去除後丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實含有較多有益健康的植化素，若能妥善利用，對腎臟保養、心血管健康及血糖控制都有幫助。
影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎
新竹市高翠路今（9日）凌晨發生的嚴重氣爆，釀成5人送醫其中3人命危，目前現場全部封鎖，居民也拍下氣爆後沒多久的驚悚現場po上網，恐懼直呼：「這裡是地獄嗎？」
傅子純不知罹血癌 最易忽略疲勞警訊！醫：夏天泡湯是線索
男星傅子純於6月7日在家中突然失去心跳，送醫急診後確診血癌，急救無效驟逝，享年46歲。義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南接受《中時新聞網》採訪指出，急性骨髓性白血病病程凶猛，血球癌變到發病往往僅需1至2個月，其中「徹底休息後仍無法消除的疲倦感」是最容易遭到忽視的早期警訊，而傅子純夏天仍去泡湯就透露出玄機。
養貓恐增思覺失調風險？研究指「弓形蟲」是關鍵
一項橫跨逾半世紀的大規模統合分析指出，曾飼養或長期接觸貓隻的人，被診斷出思覺失調症相關疾病的機率相對較高。研究成果已發表於《思覺失調症通報》（Schizophrenia Bulletin）期刊，引發外界對寄生蟲弓形蟲與精神健康之間關聯的高度關注。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。