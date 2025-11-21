感冒好卻突然中風？醫示警：病毒感染後1個月是心血管高峰期…胸悶、呼吸急不能拖





我在診間，經常聽到有人問我：「醫師，我爸兩週前才剛感冒，怎麼昨天就中風了？」。

多數人以為感冒好就沒事，但最新的《美國心臟協會期刊（JAHA）》大型研究指出：病毒感染後的1個月，是心臟與腦血管的「高危期」。

病毒感染，為什麼會「打到心臟」？

這份整合分析彙整了155篇研究，發現：流感後1個月內，心肌梗塞風險上升6倍。

COVID-19感染者，心血管事件風險幾乎翻倍。

帶狀皰疹、B型與C型肝炎、甚至RSV（呼吸道融合病毒），也都與長期心血管疾病風險增加有關。

病毒感染引發心血管事件的兩條路徑：

1.間接攻擊（免疫風暴）：病毒讓免疫系統過度反應，全身性發炎造成血管內皮受損、血栓生成、動脈粥狀硬化加速。

2.直接攻擊（心肌侵犯）：部分病毒會進入心肌細胞，引發病毒性心肌炎或心律不整。這也是為什麼，有時候我們在病歷上會看到那句令人頭皮發麻的診斷：「感染後急性心肌梗塞（AMI）」。

「不是只有老人」會中招

這點很多人會誤會。

研究顯示，即使沒有高血壓、糖尿病、抽菸等慢性病，年輕族群若感染流感或COVID-19，也可能短期內罹患中風或心肌梗塞。

因為發炎反應是一種「全身系統性事件」，當身體被病毒攻擊時，血液變得黏稠、血管收縮，對心臟和腦部的壓力瞬間暴增。

在我自己的病人中，也曾遇過40多歲男性，感染流感後幾天胸悶、以為只是「喘不過氣」，結果心電圖一看，是急性下壁梗塞。

疫苗的重要性，不只是防感染

這項研究作者特別強調：「預防感染」本身，就是預防心血管疾病的一部分。

1.流感疫苗：可降低心肌梗塞與中風風險約20–40%。 2.帶狀皰疹疫苗：降低心血管疾病風險23%。 3.COVID疫苗：讓感染後心血管併發症顯著下降。

而這些保護並非來自「病毒成分」，而是來自免疫系統「被訓練後」的穩定反應。

所以當你去接種疫苗時，不只是預防咳嗽發燒，也是在幫心臟與腦血管加一道保險。

貼近台灣的現實

台灣的冬季是呼吸道感染的高峰期，流感、RSV、腺病毒、甚至肺炎鏈球菌常同時流行。

同時，台灣中風與心臟病仍是第二與第三大死因。

當這兩者重疊，風險就被「放大」。

許多長輩覺得：「我已經有心臟病，不適合打疫苗。」

但事實恰恰相反：有心血管疾病者，最需要打。因為感染後心臟負擔會更重，復原時間也更長。

給照顧者的提醒

若長輩在感染後1–4週內出現以下症狀：

1.突然的胸悶、呼吸急促、冒冷汗 2.無力、講話不清楚、臉部歪斜 3.心跳忽快忽慢、莫名疲倦

請立刻就醫，不要觀察。

這些往往不是「感冒還沒好」，而是心腦血管警訊。

(本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病》授權，原文刊載於此）





