感冒就吃抗生素？ 醫揭2大風險：濫用恐讓未來無藥可治

張嘉峻醫師說明，一般感冒多是由病毒引起，抗生素則是用來治療細菌感染，錯用抗生素恐造成風險。（示意圖／photoAC）

不少人感冒時習慣「吃抗生素求快好」，但這樣的用藥觀念其實暗藏風險。對此，耳鼻喉科醫師張嘉峻示警，一般感冒多是由病毒引起，抗生素則是用來治療細菌感染，若未經評估就頻繁使用抗生素，不但可能出現腸胃不適，長期下來更可能增加抗藥性風險，影響未來治療效果。

張嘉峻在臉書粉專發文表示，民眾知道的一般感冒，在醫學上稱為「急性上呼吸道感染」，這類感染絕大多數是由「病毒」所引起的，而抗生素是用於治療「細菌」感染，除非有疑似細菌感染的症狀，如黃綠色鼻涕、濃痰或是扁桃腺化膿，才考慮使用抗生素。

張嘉峻指出，時常錯用抗生素可能會造成2大問題：首先是「腸道菌叢失衡」，由於抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸胃道裡的「好菌」，這也就是為什麼有些人服用抗生素後，會出現腹瀉或消化不良的情況；其次是「抗藥性的風險」，如果在不需要的時候頻繁使用抗生素，細菌容易演化出「抗藥性」，等到未來某一天真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。

張嘉峻提醒，如果想讓感冒好得更快，可以多喝水幫助身體代謝，也能讓呼吸道黏膜保持濕潤；因各類維他命能增強免疫力，感冒時建議補充維他命，提供身體作戰需要的營養支持，維他命C便是很好的選擇；此時也要注意多休息、不熬夜、睡眠充足，讓身體有足夠的睡眠時間，才能使免疫系統全速運轉。

