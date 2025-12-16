感冒後胸悶、心悸別硬撐！病毒性心肌炎盯上「這類人」! 高風險族群與警訊一次看懂

感冒像沒好!卻出現胸悶心悸 恐心肌炎警訊 (圖/TVBS)

病毒性心肌炎可能發生在任何年齡層，但臨床與流行病學資料顯示，兒童 青少年與年輕成人，常被特別關注，因為他們平時看起來健康，一旦在感染後仍持續高強度運動或忽略警訊，反而更容易延誤就醫。另外性別上男性風險較高，在多個全球分析中反覆出現，值得注意的是新生兒與嬰幼兒是不能忽視的族群。

成大醫院心臟血管科主治醫師 陳則瑋表示心肌炎就是心臟的肌肉發炎。最常見的原因是病毒感染，例如感冒、腸胃炎後的幾天到幾週內發生，少數則是自體免疫疾病、藥物或部分疫苗所引起，也可能與全身性免疫疾病有關。不過根據最新歐洲心臟學會指引，整體來說心肌炎仍然屬於少見疾病。

臺大醫院心臟內科主治醫師/副教授 李任光表示，心肌炎顧名思義很簡單的說法，就是我們的心臟的肌肉發炎。事實上，我們正常人的心臟就像一個幫浦一樣會正常的收縮，可是如果今天它受到感染的時候，它的這個收縮的功能就會變差，那我們一般熟知的這些所謂的病毒的感染，大家可能最有印象的可能就是感冒的病毒。事實上這個病毒一旦發生到體內的話，它有的時候不會只有影響到我們的呼吸道，它只要影響到我們的心臟，就會造成所謂的心肌炎。

心肌炎是心臟肌肉發炎的疾病，通常是由病毒感染所引起，初期症狀有點像感冒，多數的病人可以完全恢復。但是有時候比較嚴重時確實需要住院治療，心肌炎有可能導致為心臟功能的減弱、心律不整，甚至心衰竭至死亡。心肌炎主要是為病毒感染，如腸病毒 腺病毒或是克沙奇病毒等。

臺大醫院心臟內科主治醫師/副教授 李任光指出那心肌炎的話可以嚴重，也可以很輕微，輕微的話不一定會有什麼不舒服。但是很嚴重的時候，甚至會有致命性的心律不整，甚至是所謂的猝死的現象發生，這個都是要很小心的事情。

大多數病毒性心肌炎，並沒有針對病毒的特效藥，治療核心是支持性治療讓心臟有時間消腫、恢復收縮力，並預防或處理心律不整與心衰竭。病情較輕者可能以休息、避免劇烈活動、追蹤心電圖與心臟功能為主，若出現心衰竭，則依醫師評估使用利尿劑、血管擴張或其他心衰治療。

東元綜合醫院心臟內科主治醫師 林致平表示心肌炎其實是指就是非血管性的問題，但是心臟的肌肉又有產生發炎的狀態，比方說我們打疫苗也有產生，也有部分的人產生所謂的心肌炎。

彰化秀傳醫院副院長 陳建志進一步指出心肌炎它有可能是因為我們的病毒，它有可能急性期的時候會去攻擊我們的心臟細胞，或者是我們的傳導系統。所以它有可能是在以多樣性的狀況去表現。有可能是以喘，或者是暈，或者是悶，或者是心悸。

臺大醫院心臟內科主治醫師/副教授 李任光認為，其實沒有所謂的成人跟小孩，大家可以想像，成人會有所謂的病毒的感染，小孩子也會有所謂的病毒的感染，所以心肌炎其實是一個部分，所謂小孩子或者是成人的狀況，都有可能會發生，從小孩子到成人，甚至到老年人都有可能發生。

醫師提醒絕大多數的病人經過適當治療之後，可康復，不過，少數較嚴重的個案，可能會留下心臟擴大、慢性心臟衰竭、反覆心律不整、增加猝死風險，甚至需要心臟移植，因此早發現 及早治療 ，絕對不可輕忽。

