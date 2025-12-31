感冒後臉歪嘴斜，是顏面神經麻痺嗎？ 醫：出現「4警訊」快就醫！

感染呼吸道傳染病，症狀其實不單只有發燒、全身痠痛或喉嚨痛，還有可能因顏面神經麻痺，而導致臉歪嘴斜。病毒感染後顏面神經麻痺有哪些前兆？黃金治療期又有多久？

感染流感、感冒等呼吸道傳染病後，不少民眾可能自行服用綜合感冒藥緩解不適。不過，仍不能輕忽可能的風險。台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘提醒，流感等病毒感染除了常見的呼吸道症狀和發燒外，還可能造成臉部歪斜、嘴巴無法閉攏和聽味覺異常的「貝爾氏顏面神經麻痺（Bell’s palsy）」，嚴重恐難以完全恢復。

感冒後臉歪嘴斜？出現4大警訊應72小時內就醫

張家銘於Facebook粉專發文指出，當受到流感、新冠、感冒等病毒感染，部分患者可能會因基因及免疫系統過度反應，造成顏面神經急性發炎或遭壓迫，導致顏面神經麻痺。常見的貝爾氏顏面神經麻痺容易有以下症狀：

‧ 喝水嘴巴無法閉攏，水和口水會從口中流出。

‧ 微笑僵硬，半邊臉難以控制。

‧ 閉眼困難，顏面神經麻痺側的眼睛會眼乾，甚至不停流淚。

‧ 多數病毒性顏面神經麻痺患者預後良好，有80%的人，可在幾個星期或1～2個月內逐漸恢復，但部分患者假使延遲就醫，恢復時間則可能長達1～2年。

不過，呼吸道傳染病導致的顏面神經麻痺，其實不會突然發生，而是會先有以下4大發作警訊：

1. 臉：臉部其中一側刺刺麻麻，或感覺像是被壓住。

2. 耳朵：耳朵周圍隱隱作痛，聽聲音覺得刺耳。

3. 味覺：舌頭前半部對甜味及鹹味感覺變遲鈍。

4. 眼睛：眼乾情形嚴重，又或是不停流眼淚。

只要出現以上4大症狀其中任1項，應在「72小時內」盡速至醫療院所就醫，避免發生顏面神經麻痺，愈早治療效果愈好。

呼吸道傳染病感染恐致面癱，2方法加速復原

要治療因病毒感染所致的顏面神經麻痺，臨床上多半會以口服類固醇，減輕神經發炎及腫脹壓迫的症狀為主，病患後續也要到神經內科等科別回診。病人居家則可針對眼睛及臉部進行自我復健及保護：

‧ 眼睛：當顏面神經麻痺發作的那側眼睛無法順利閉合時，眼睛除了容易覺得乾澀，角膜也容易因此破皮影響視力，建議可使用人工淚液維持眼睛濕潤，睡覺時則以乾淨的紗布覆蓋，減輕過度乾燥帶來的不適感。

‧ 臉部：透過輕輕按摩臉部肌肉，或嚼食口香糖等動作，可幫助訓練臉部肌肉，加速從顏面神經麻痺狀態中恢復。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，雖然呼吸道傳染病病毒都有可能導致顏面神經麻痺，但仍須注意以下2種情形：

1. 相較於感冒，流感及新冠病毒較容易造成顏面神經麻痺情況。

2. 中年女性因家事操勞、較少注意自身健康、運動量不夠等因素，出現顏面神經麻痺的機率也比其他族群高。

張家銘指出，除了特定呼吸道傳染病及中年女性族群外，IL-6、IL10、人類白血球抗原基因（HLA）等基因出現變異的人，也更容易在感染流感等病毒後導致神經髓鞘發炎，出現顏面神經麻痺症狀。然而，因多數人並不知道自己是否有特定基因變異，因此發現顏面神經麻痺警訊時，就應先盡速就醫，後續再評估是否須進行基因檢測。

