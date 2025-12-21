秋冬一到，感冒和流感就像不速之客頻繁造訪，咳嗽、喉嚨痛、流鼻水成了許多人的日常困擾。不過，英國NHS全科醫師Aziza Sesay在BBC節目《Morning Live》提醒大家，如果感冒伴隨「淋巴結腫大」且持續超過兩週，那可不只是免疫系統在努力工作，說不定背後隱藏著淋巴癌等嚴重訊號，千萬別忽視！免疫系統對抗病菌讓淋巴腫！醫：通常無害

淋巴結就像身體的「小警衛站」，負責過濾病菌 and 病毒，集中在頸部、腋下與腹股溝等地。Aziza Sesay醫師指出，當我們正與感冒、流感或耳喉感染搏鬥時，淋巴結腫起來其實是免疫系統在努力作戰的自然反應。

廣告 廣告

好消息是，大部分因感冒引起的淋巴腫大都是無害的，而且通常在感染結束後1到2週就會自己消退。這段時間要好好休息、多喝水，千萬別用力按摩腫脹的淋巴結，否則可能弄巧成拙，疼痛和發炎會更嚴重。

淋巴結腫大是感冒還是淋巴癌？醫揭關鍵差異，5大危險特徵速就醫

既然淋巴結腫大不一定是壞消息，但怎麼分辨只是感冒還是淋巴癌在暗中作怪呢？兒科醫師吳其穎（蒼藍鴿）曾解釋，最關鍵的差異在「觸感」：感冒造成的腫大通常會痛，而且靠近感染部位；如果是淋巴癌，腫塊往往「無痛、持續不退」，常出現在頸部或腋下，摸起來硬硬又固定。

從全身症狀來看，感冒引起的發燒通常短暫且伴隨咳嗽、流鼻水，約1到2週就會好轉。但如果出現莫名的慢性發燒、咳嗽持續數週，甚至夜間盜汗濕透全身，那可要小心了！另外，淋巴癌還可能讓你莫名瘦身，或者出現全身發癢卻沒有皮膚病症狀，這些都是一般感冒很少出現的警訊。

Aziza Sesay醫師則強調，若觀察到腫脹出現以下5大特徵，就應該要立即就醫檢查：

時間過長：腫脹持續超過兩週仍未消退。

觸感異常：腫塊摸起來變硬、位置固定不動且持續變大。

伴隨症狀：出現夜間盜汗、持續發燒不退。

生理功能受阻：感到呼吸困難或吞嚥困難。

特定位置：腫塊出現在鎖骨上方或下方。

他建議，每月都要做一次自我檢查，重點留意腫塊的「活動度」和「硬度」。耳鼻喉科醫師陳亮宇補充，良性的腫塊通常柔軟、能推動，直徑不超過1公分，且與皮膚可以分開；但如果摸起來硬、生長迅速、超過2公分又固定不動，就要提高警覺，盡快找專業醫師評估。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

小孩別吃這款湯圓！譚敦慈教「湯、圓」分離避毒素 冬至別只會吃湯圓！養腎黃金期一杯「補腎神水」護腰膝、強免疫





原文引自：感冒拖很久沒好、突然變瘦別高興！伴隨「一症狀」恐是癌