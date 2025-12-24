感冒狂吃抗生素恐釀抗藥性 醫警告：未來恐無藥可醫

濫用抗生素不僅會造成腸道菌叢失衡，耳鼻喉科醫師張嘉峻警告，更可能增加抗藥性風險，未來遇到細菌感染時，恐面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。他強調，感冒多由病毒引起，抗生素主要針對細菌感染，民眾不應要求醫師開立。

急性上呼吸道感染絕大多數由病毒引起，除非出現流黃綠色鼻涕、濃痰、扁桃腺化膿等細菌感染症狀，否則不會考慮使用抗生素。 （示意圖／Pexels）

張嘉峻在臉書粉專指出，部分患者希望透過抗生素加速康復，會主動要求醫師開立處方。然而急性上呼吸道感染絕大多數由病毒引起，除非出現流黃綠色鼻涕、濃痰、扁桃腺化膿等細菌感染症狀，否則不會考慮使用抗生素。

關於濫用抗生素的影響，張嘉峻說明，首要問題是腸道菌叢失衡。抗生素在殺死病菌的同時，也可能影響腸胃道的好菌，導致部分患者在服用後出現腹瀉或消化不良的狀況。

濫用抗生素首要問題是腸道菌叢失衡，其次是易產生抗藥性。 （示意圖／Pixabay）

張嘉峻進一步表示，頻繁在不需要的時候使用抗生素，細菌容易演化出抗藥性。從長遠角度來看，當未來發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差的情況，最嚴重甚至會陷入無藥可用的處境。

針對如何讓感冒快速痊癒，張嘉峻建議，多喝水能幫助身體代謝、讓呼吸道黏膜保持濕潤；補充維他命C可增強免疫力，提供對抗病毒所需的營養；多休息、不熬夜、睡眠充足，則有助於免疫系統全速運轉。

