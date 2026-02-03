感冒狂咳別急著吃止咳藥！醫警告強壓痰液恐引發肺炎

生活中心／杜子心報導



近期氣溫變化快速，早晚溫差大，不少民眾一不小心就感冒中招，接著就是咳嗽咳不停，有人甚至咳到腹部痠痛、喉嚨充血不舒服。為了趕快止住症狀，許多人第一時間就衝到診所報到，希望醫師開止咳藥壓下來，沒想到這個看似快速的解方，卻可能讓病情拖更久，甚至變成肺炎。









感冒一直咳是身體在清除髒東西？醫警告：強壓痰液恐引發「肺炎」

黃軒提醒多數成人急性咳嗽使用鎮咳藥效果有限，但副作用卻確實存在。（圖／翻攝自黃軒臉書）

不少人一咳嗽就急著吞止咳藥，但這樣做可能反而拖更久才會好，甚至引發更嚴重問題。重症醫師黃軒在個人臉書粉專發文提醒，咳嗽其實是身體重要的防禦反射機制，目的是把氣道裡不該存在的黏液、病毒或刺激物清除出去，並不是故障。當病毒、過敏原、胃酸或發炎細胞刺激呼吸道時，身體會增加黏液分泌並啟動咳嗽反射，這是一套自然清潔系統。他形容，民眾一咳就想「按掉聲音」，在醫學上就像火還在燒卻先關掉警報器，看似安靜，問題其實還存在。黃軒提醒，止咳藥並非只是糖水，常見副作用包含嗜睡、注意力下降、便秘與口乾，部分含可待因成分的藥物，還有依賴性與呼吸抑制風險。研究也顯示，多數成人急性咳嗽使用鎮咳藥效果有限，但副作用卻確實存在。

近期氣溫反覆回溫又降溫，許多人感冒遲遲好不了。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

黃軒指出最危險的狀況是強行壓制「有痰的咳嗽」，當該排出的痰被壓下來，容易滯留在肺部成為細菌溫床，讓發炎時間延長，甚至由普通感冒演變成下呼吸道感染或肺炎。臨床上只有在乾咳無痰、夜咳影響睡眠，且已同步處理病因時，才會考慮短期鎮咳。他強調真正讓咳嗽好得快的關鍵是先分型再治療、有痰要幫助排出，以及若超過兩到三週仍未改善，或出現喘、咳血、發燒、體重下降等症狀，就必須重新評估病情，而不是一味加強止咳。





