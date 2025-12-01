感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸

生活中心／張尚辰報導

黃彥儒提醒，民眾在購買成藥時一定要多加注意，否則恐因錯誤服用引發副作用。（示意圖／翻攝自Pixabay）

天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。

黃彥儒28日在臉書發文，指出好的感冒藥可以讓身體好好休息，幫助提升睡眠品質，讓身體有好的免疫力對抗病毒。對此，他列出6種常見的市售感冒藥成分、功效以及使用方法給民眾參考，如下：

1.解熱鎮痛劑

常見成分如乙醯胺酚（Acetaminophen），能幫助退燒，緩解疼痛。除了止痛藥品及感冒藥品內含有乙醯胺酚，部分的止咳藥品及鼻炎藥品也會添加。因此要特別注意，未經藥師及醫師指示，不可重複使用，以免乙醯胺酚過量傷肝。

2.抗組織胺

常見成分如氯菲安明（Chlorpheniramine），有助改善打噴嚏、流鼻水等症狀，但因有嗜睡、助眠的效果，吃了含抗組織胺的感冒藥，最好不要開車、騎車或操作危險器械，或請教藥師，選用第二代抗組織胺的成分，如氯雷他定（Loratadine）。此外，抗組織胺可能有排尿困難的副作用，特別是有攝護腺肥大問題的長輩需特別注意。

3.解鼻充血劑

常見成分如麻黃類藥品：消旋鹽酸甲基麻黃（DL-METHYLEPHEDRINE HCL）和偽麻黃鹼（Pseudoephedrine），此類成分可緩解鼻塞，使呼吸道暢通，但若使用過量，會有血壓升高、心悸、失眠的副作用。

4.中樞神經興奮劑

常見成分如咖啡因（Caffeine anhydrous），可幫助收縮腦血管，加強乙醯胺酚的止痛效果，以治療頭痛。如果平時沒有喝咖啡的習慣，在晚上服用可能造成失眠，進而影響感冒的恢復，市售常見的止痛加強錠，會比一般止痛錠多加了咖啡因，因此睡前若是要吃含乙醯胺酚的感冒藥或止痛藥，建議選擇一般錠而不是加強錠。

5.袪痰劑

常見成分如癒創木酚磺酸鉀（Potassium Guaiacol Sulfonate）、水合萜二醇(Terpin Hydrate)，可增加呼吸道黏液的分泌，稀釋痰液，容易咳出。

6.止咳劑

常見成分如右旋美索芬（Dextromethophen）、可待因（codeine）、諾司卡賓（Noscapine），都具有緩解咳嗽症狀的效果。一般有痰時應優先化痰再止咳，止咳藥品適用於感冒接近尾聲，氣管內已無痰液，乾咳時使用。食藥署也有特別提醒，可待因的成分禁止使用在孕婦與未滿12歲的孩童身上，選購時要特別留意。

