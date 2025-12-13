感冒藥吃錯恐傷肝 藥師解析6常見成分 副作用一次看

隨著天氣變冷，感冒的民眾明顯增加，藥師黃彥儒表示，感冒藥成分多，對應的症狀也不同，他針對6種常見的感冒藥成分，解析適應症及服用的注意事項，提醒民眾別亂吃，以免出現傷肝、心悸等副作用。

黃彥儒日前在臉書上傳影片指出，感冒藥的成分多，不同成分對應的症狀也不相同，有的是綜合成分，有的是針對特定症狀，市售感冒藥品透過緩解症狀讓身體休息，並有好的免疫力對抗病毒。

解熱鎮痛劑

黃彥儒表示，解熱鎮痛劑常見成分如乙醯胺酚（Acetaminophen），能幫助退燒、緩解疼痛，除了止痛藥品及感冒藥品內含有乙醯胺酚，部分止咳藥品及鼻炎藥品也會添加，未經藥師及醫師指示不可重複使用，以免過量傷肝。

抗組織胺

黃彥儒說明，常見成分如氯菲安明（Chlorpheniramine），有助改善打噴嚏、流鼻水等症狀，但有嗜睡、助眠效果，吃這類感冒藥最好不要開車、騎車或操作危險器械；此外抗組織胺可能有排尿困難的副作用，有攝護腺肥大問題的長輩應注意。

解鼻充血劑

常見成分如麻黃類藥品，包括消旋鹽酸甲基麻黃（DL-METHYLEPHEDRINE HCL）和偽麻黃鹼（Pseudoephedrine），此類成分可緩解鼻塞，使呼吸道暢通，但使用過量會有血壓升高、心悸、失眠的副作用。

中樞神經興奮劑

常見成分如咖啡因（Caffeine anhydrous）可幫助收縮腦血管，加強乙醯胺酚的止痛效果，黃彥儒提醒，晚上服用可能造成失眠，影響感冒的恢復；此外止痛加強錠比一般止痛錠多加了咖啡因，睡前服用建議選擇一般錠。

袪痰劑

常見成分如癒創木酚磺酸鉀（Potassium Guaiacol Sulfonate）、水合萜二醇(Terpin Hydrate)，可增加呼吸道黏液的分泌，稀釋痰液。

止咳劑

常見成分如右旋美索芬（Dextromethophen）、可待因（codeine）、諾司卡賓（Noscapine），都可緩解咳嗽症狀。黃彥儒表示，有痰時應優先化痰再止咳，止咳藥品適用於感冒接近尾聲，氣管內已無痰液、乾咳時使用。此外食藥署提醒，可待因成分禁止使用在孕婦與未滿12歲的孩童身上。

