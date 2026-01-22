感冒藥被他們搜刮一空！內埔透天厝暗藏「毒氣室」 刑事局破大型煉毒廠查扣千萬原料

刑事局南打破屏東大型煉毒廠，查扣市價上千萬毒品原料。警方提供

屏東內埔暗藏大型煉毒工廠！刑事局南部打擊犯罪中心去年接獲線報，指屏東縣內埔鄉一處民宅隱藏濃烈塑膠味，長期緊閉門窗，疑以大量收購的感冒藥做為原料隱身社區煉毒。警方據報後立即報請屏東地檢署指揮，經數月跟監查訪，日前攻堅逮捕鄒姓、方姓兩製毒師，並查扣市價上千萬元的第四級毒品麻黃鹼、第二級毒品安非他命等，將循線追查在逃共犯。

警方調查，主嫌鄒姓男子與方姓男子共同承租內埔鄉一處透天厝，利用四處蒐購來的感冒藥做為原料煉製毒品；工廠內除裝設多組大型通風設備，窗戶更以厚簾遮蓋，企圖掩蓋煉製過程產生的刺鼻氣味。南打專案小組蒐證後見時機成熟，協同高雄市刑大、屏東縣警局等單位拂曉出擊，破門時兩嫌正赤膊趕工，現場毒霧繚繞，宛如毒氣實驗室。

專案小組查出，該集團從事製毒已有數年經驗，過程中若有發現製毒工廠周遭有風吹草動可疑徵兆，就會立即轉移陣地，專案小組就是在追查長達半年後，利用該集團將工廠一分為二，分別轉移至鄒姓、方姓製毒師住處時，一舉攻堅破獲。

據了解，警方在查獲現場扣到共46.152公斤的第四級毒品麻黃鹼及46.35公克的二級毒品安非他命、鈀金、甲苯、丙酮等製毒原料、反應爐、冷凍櫃、抽氣馬達、加熱攪拌鍋等製毒器具，以及自小客車2輛等，毒品市價上看1200萬元，若全數煉製完成流入市面，後果不堪設想。

鄒、方二嫌到案後坦承為獲取暴利鋌而走險自學煉毒技術，訊後被依違反《毒品危害防制條例》移送屏東地檢署偵辦。南打表示，將持續追查毒品原料來源及幕後銷售管道，誓言斬斷毒品供應鏈。



