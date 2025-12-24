感冒要吃抗生素？醫揭「不是最好選擇」：恐怕面臨無藥可用
近期好多人感冒，其中有患者到診所，都會拜託醫師開立「抗生素」服用，想要讓感冒快一點痊癒。不過有專科醫師表示，對於感冒而言，抗生素可能不是最好的選擇，而且服用抗生素來治療感冒可能會出現2大問題，其中一個就是「抗藥性」，未來某一天真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。
張嘉峻醫師在臉書粉絲頁「小峻醫師 張嘉峻」發文說明，大家熟知的一般感冒，在醫學上稱為「急性上呼吸道感染」，這類感染絕大多數是由 「病毒」 所引起的。但是，抗生素是用於治療「細菌」感染，除非有疑似細菌感染的症狀，例如：黃綠色的鼻涕、濃痰、或是扁桃腺化膿（確切症狀須由醫師判斷），才考慮使用抗生素。
錯用抗生素可能會有兩大問題
腸道菌叢失衡：抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸胃道裡的「好菌」。這就是為什麼有些人在服用抗生素後，會出現腹瀉或消化不良的情況。
抗藥性的風險： 如果在不需要的時候頻繁使用抗生素，細菌容易演化出「抗藥性」。長遠來看，等到未來某一天真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。
感冒時3招幫助痊癒
多喝水：水分能幫助身體代謝，也能讓呼吸道黏膜保持濕潤。
補充維他命：各類維他命能增強免疫力，提供身體作戰需要的營養支持。感冒時額外補充維他命C是很好的選擇哦！
多休息、不熬夜、睡眠充足：給身體足夠的睡眠時間，免疫系統才能全速運轉。
更多鏡報報導
張文父母下跪道歉 律師點出關鍵：別再追殺他們了
今晚變天「明全台有雨」挑戰強烈大陸冷氣團！ 低溫下探10度
烏克蘭公開俄軍驚悚對話 稱「把刀磨好」準備吃掉同袍
其他人也在看
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 1
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 7
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 21
台南女失眠7年⋯夜醒睜眼到天明！中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮
台南一名64歲王姓婦人飽受失眠之苦長達7年之久，經常躺床超過1小時仍難以入睡，好不容易睡著，又在凌晨醒來後就睜眼到天明，只能開電視讓自己感到疲憊才能勉強入睡。王婦不想依賴安眠藥，轉而前往台南市立醫院中醫部求診，經過約2個月調理，成功改善睡眠品質，不只能在10分鐘內入睡，還能一覺到天亮。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍
中國安徽一名4歲女童近日全身突然出現紅疹，起初在地方醫院被診斷為皮膚過敏，但服藥後病情未見好轉，轉往大型醫院檢查，確診為後天性梅毒，感染源竟是女童的奶奶。醫師指出，奶奶患梅毒未接受治療，每天常用「嘴巴」餵食女童，才導致傳染。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 5
30cm鱔魚從肛門鑽體內「腹腔裡游泳」 男衝急診求救！醫手術看傻
據陸媒《瀟湘晨報》報導，不久前湖南一名30歲男子臉色慘白、全身冒冷汗到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診求救，院方檢查發現，男病患送醫前約一小時，有一條長約30公分、仍活蹦亂跳的黃鱔，竟從肛門鑽入他的體內。從腹部電腦斷層顯示，黃鱔已刺破腸道，造成乙狀結腸穿孔，情況...CTWANT ・ 1 天前 ・ 20
諾羅病毒高峰期來了 專家警告：食用「這2種食物」要特別小心
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部食品藥物管理署統計，104年至112年間，諾羅病毒為國內食品中毒最主要病因，且好發於每年11月至隔年3月。諾羅病毒會引起急性腸胃炎，人類為唯一宿主，主要經糞口途徑傳播，即使少量病毒也能致病，傳染力極高。 冬季高峰期來臨 接觸污染物即有風險 諾羅病毒可長時間存在於患者的糞便與嘔吐物中，透過共食食物、水、器皿，或接觸受污染的物體表面而感染，因此確實進行環境清潔與消毒相當重要。 臺北市政府衛生局表示，常見引發食品中毒的食物包括受污染的生蠔、生魚片，以及未經充分加熱的即食食品，如三明治與生菜等。高風險族群包含長者、孕婦、嬰幼兒與免疫力較弱者，人口密集的飯店、校園與餐飲場所更須提高警覺。 症狀多為腸胃炎 潛伏期約一至兩天 臺北市政府衛生局指出，感染後約24至48小時出現症狀，常見表現為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分患者會有輕微發燒，病程多於1至10天內逐漸恢復。 四大防疫重點 防止群聚感染擴散 臺北市政府衛生局提醒，民眾與食品業者可透過勤洗手、避免生食、確實區隔病患及加強環境消毒來降低感染風險。飲水應煮沸後再飲用，食物需充分加熱，諾羅病毒於85至90°C健康醫療網 ・ 1 小時前 ・ 1
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
河南醫院一上午「11人確診食道癌晚期」 醫痛心：恐活不過5年
陸媒報導，大陸河南鄭州一間腫瘤醫院，醫師本月18日上午做了11個超聲波內視鏡檢查。令人震驚的是，11位患者竟然全部被診斷為「食管癌晚期」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康
許多人面臨睡不好的問題，食農專家韋恩指出，研究顯示，其實真正決定睡眠品質的關鍵在於「腸道健康」，因為腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦容易進入放鬆與休息模式。因此，專家建議，可以多吃富含膳食纖維或發酵食物，可以讓腸胃維持良好環境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
不是瀉藥！「它」是治便秘新神器：直接震出大便 還沒副作用
有些人即使多吃蔬果、規律運動，吃了瀉藥，仍會便秘。醫師李柏賢表示，最新研究發現，便秘者可望透過「物理治療」靠解決便秘，方法是睡前吞一顆震動膠囊，膠囊在大腸內會定時微震動，把糞便往前推，隔天膠囊即隨著糞便排出，為便秘者提供一個有效治療的選擇。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
根據衛福部於2024年公布的最新調查數據，台灣65歲以上長者的失智症盛行率已達7.99%，等於每100位長者中，就有將近8人罹患失智症。隨著人口快速老化，推估至2050年，65歲以上長者失智率將攀升至11.1%，全台失智人口恐突破百萬人。看似遙遠的「失智症」，其實正一步步逼近熟齡世代的生活。人稱「無毒教母」的譚敦慈就提醒，與其恐慌，不如把「預防失智」落實在日常裡，從飲食、運動、社交到生活環境，一點一滴累積。她笑說，自己最怕的不是老，而是失智，「因為我這一輩子都遇到好男人，我怕忘了他們。」幸福熟齡 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
停用減肥針之後會發生什麼，兩個體驗者的不同故事
生活醫學全科醫師胡賽因指出，停止使用減重藥物會讓人感覺像是「跳下懸崖」。停藥後一至三年之間，會重新增加「相當大比例的體重」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 2
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
水果會害飆血糖？61萬人研究揭密：「1吃法」能防糖尿病
吃水果與血糖等關聯性，向來備受討論。醫師王介立表示，一篇整理61萬名以上受試者的「果汁與糖尿病」研究指出，原型全水果的攝取和較低的第2型糖尿病風險有關，亦即多吃「整顆水果」有助預防糖尿病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小孩病歷註記「PKU」 兒醫：好心疼「不治療恐傷智力」
一位小小孩初次來到診所看診時，醫師在病歷上仔細註記了「PKU」三個字母。兒科醫師黃紹基表示，對兒科醫師而言，看見這樣的註記會感到相當心疼，因為這意味著以目前醫學技術來說，這個孩子終其一生都必須嚴格注意飲食和用藥。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
誤把余天認成爸爸！75歲李亞萍認失智初期…營養師曝「8大健腦食物」延緩腦退化、思緒更清晰
現年75歲的資深女星李亞萍近日與媳婦柔柔一起上節目，公開透露自己已出現失智症早期徵象。她長期將自己關在家中、足不出戶，逐漸出現失憶現象、時空錯置，半夜準備去作秀，甚至以為過世多年的毛小孩還在等等。兒子余祥銓也曾於受訪時證實媽媽會在凌晨3、4點打電話給司機要出門，以及曾把丈夫余天認成爸爸。據李亞萍表示，錄影當日身體不大穩定，記憶力明顯退化，甚至在聊天後會忘了自己剛才在跟誰說話。大腦，掌管我們的記憶、情緒、判斷力，甚至是未來的選擇。從日常飲食，也有許多能保護大腦免受自由基損害，讓你記憶清晰不模糊的健康食物，既天然又美味，好食課營養師林世航推薦8種健腦食物，吃對了，讓你頭腦清楚、反應更快！（原文發布於2025/5/20，更新於2025/12/19）幸福熟齡 ・ 1 小時前 ・ 1
3種食物天天吃會傷腎！滷味常見1物是腎臟殺手
台灣人的飲食習慣可能正默默傷害腎臟健康，卻不自知。台大營養學專家洪泰雄指出，許多人對痛風的嚴重性認知不足，只視為暫時性的疼痛問題，殊不知這可能是腎臟受損的警訊。當抽血檢查發現肌酸酐上升、尿酸過高或出現健康2.0 ・ 4 天前 ・ 1
不是糖尿病！研究揭「它」害人胰臟癌：引爆全身癌、一身病
胰臟癌的發生率幾乎是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師張家銘表示，今年發表的綜論指出，腸道菌可能是胰臟癌發展過程中，一個非常關鍵、但長期被低估的角色。「胰臟癌或許不是只發生在胰臟，它是一條從腸道開始，經過免疫、發炎與分子訊號，最後影響胰臟命運的長路。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
玩到險沒命！男將30公分黃鱔「塞入肛門」狂游 醫開刀驚見1畫面嚇傻
中國湖南近日傳出一起駭人聽聞的醫療事件。一名約30歲的男子面色慘白、腹痛難耐地前往醫院急診就醫，經檢查與手術後，醫師竟從其腸道內取出一條長約30公分、仍然存活的黃鱔，不僅震驚醫護人員，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3