感冒要吃抗生素？醫揭「不是最好選擇」：恐怕面臨無藥可用

有醫師指出，感冒時服用抗生素不是最好的選擇。示意圖／PhotoAC

近期好多人感冒，其中有患者到診所，都會拜託醫師開立「抗生素」服用，想要讓感冒快一點痊癒。不過有專科醫師表示，對於感冒而言，抗生素可能不是最好的選擇，而且服用抗生素來治療感冒可能會出現2大問題，其中一個就是「抗藥性」，未來某一天真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。

張嘉峻醫師在臉書粉絲頁「小峻醫師 張嘉峻」發文說明，大家熟知的一般感冒，在醫學上稱為「急性上呼吸道感染」，這類感染絕大多數是由 「病毒」 所引起的。但是，抗生素是用於治療「細菌」感染，除非有疑似細菌感染的症狀，例如：黃綠色的鼻涕、濃痰、或是扁桃腺化膿（確切症狀須由醫師判斷），才考慮使用抗生素。

錯用抗生素可能會有兩大問題

腸道菌叢失衡：抗生素在殺死致病菌的同時，也可能影響腸胃道裡的「好菌」。這就是為什麼有些人在服用抗生素後，會出現腹瀉或消化不良的情況。

抗藥性的風險： 如果在不需要的時候頻繁使用抗生素，細菌容易演化出「抗藥性」。長遠來看，等到未來某一天真的發生嚴重細菌感染時，可能會面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。

感冒時3招幫助痊癒

多喝水：水分能幫助身體代謝，也能讓呼吸道黏膜保持濕潤。

補充維他命：各類維他命能增強免疫力，提供身體作戰需要的營養支持。感冒時額外補充維他命C是很好的選擇哦！

多休息、不熬夜、睡眠充足：給身體足夠的睡眠時間，免疫系統才能全速運轉。



