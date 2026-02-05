感冒要多吃維生素C？醫：過量攝取當心適得其反 做好2件事才是根本

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】多吃維生素C能讓感冒更快好？不少民眾一感冒就猛吞維他命，希望加速康復，但這個流傳多年的坊間說法，真有科學根據？耳鼻喉科醫師王曜院長近日在fb粉絲團發文指出，維生素C的確與免疫功能相關，有助增強免疫力、促進修復，但並非「吃越多、好越快」，大量攝取反而可能引起腸胃不適、腹瀉，多喝水、多休息才能真正幫助身體恢復健康。

維生素C為何重要？ 醫：身體重要「免疫彈藥」

維生素C不只是一般營養素，更是維持免疫系統運作的重要角色。王曜院長表示，維生素C屬於強效抗氧化劑，對細胞有保護作用，可協助身體修復。另外維生素C也有助於提升免疫系統功能，特別是白血球對抗病原體的能力，它還參與膠原蛋白生成，對皮膚與血管健康相當重要。

維生素C有助縮短病程？「多休息、多喝水」更重要

不少人因此將維生素 C 與「對抗感冒」畫上等號，認為只要多補充，就能快速恢復。對此王曜院長指出，一般健康族群若平時大量補充維生素 C，並不能完全預防感冒發生。不過，在免疫壓力較大的特殊族群，例如長期處於寒冷環境、或從事高強度訓練的運動員，適度補充維生素 C，可能有助於維持免疫系統穩定運作、具有一定的預防效果。

至於感冒後才開始補充，是否真的有用？王曜院長解釋，研究發現，長期有補充維生素C習慣的人，在感冒後病程可能略為縮短，平均約半天左右，但效果並不明顯，無法完全消除所有感冒不適症狀。因此，維生素C僅能作為輔助角色，不能取代感冒時最重要的照護原則，那就是多休息、多喝水。

補充維生素C「適量」才是關鍵 更建議從天然食物攝取！

王曜院長強調，維生素C的補充，「適量」比「大量」更重要。一般成人每日建議攝取量約為75至90毫克，若為了想快點痊癒而一次攝取過量，可能造成腹瀉、腸胃不適等副作用，反而增加身體負擔。與其依賴保健品，王曜院長更建議從天然食物中補充，如芭樂、奇異果、柑橘類水果等，不僅富含維生素C，也能同時攝取其他重要營養素。

王曜院長也提醒，感冒的修復是一項「系統工程」，需要均衡飲食、充足睡眠，才能讓免疫系統打勝仗。若症狀持續未改善，仍應及早就醫，由專業醫師評估與治療。

