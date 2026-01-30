感冒還能餵奶嗎？哺乳 10 大真相

許多人對母乳抱有迷思，認為胸部的豐滿程度會影響母乳供應、覺得媽媽該天天進補使得母乳更健康等等。但人體十分奧妙，不是媽媽吃進什麼，寶寶就會吃到更多營養成分。哺乳迷思多多，讓我們一起來破除哺餵母乳的迷思！

乳房大小不影響母奶量

乳房的大小主要取決於裡頭脂肪量多寡，大小影響的只是母奶在乳房內的「儲存空間」。也就是說，胸部較大的人能暫時存放較多母奶；而胸部較小的媽媽，若能透過頻繁哺乳刺激乳腺，同樣可以維持穩定的乳汁供應，甚至促進乳汁生成速度，並不會影響母奶總量。



母奶看起來稀稀水水的，並不是不營養

母奶約有九成是水分，但其中碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質與維生素的比例相當穩定，還含有多種免疫活性成分，如抗體、細胞、酵素與生長因子，是適合寶寶的優質營養來源。



寶寶會夜奶，並非沒吃飽

夜奶屬於寶寶的正常行為，特別是新生兒，夜間仍需要攝取足夠熱量。隨著年齡增長，寶寶半夜醒來，也可能是受到做夢或白天刺激過多的影響，並非一定代表白天奶量吃得不夠。



飲食並不會影響母乳營養成分

研究顯示，無論是在資源較匱乏的地區，或已開發國家，母乳的營養成分差異並不大，並不會因媽媽的飲食內容而有明顯改變。不過飲食不均衡仍會影響媽媽自身的健康，因此在照顧寶寶的同時，也應顧好自己的身心狀態。



乳腺發炎使用抗生素時，還是可以哺乳

治療乳腺炎除了使用抗生素，最重要的是要讓鬱積的乳汁順利排出。若是親餵，只要寶寶願意吃，建議可從發炎側先開始哺乳並提高哺乳頻率。若以擠奶為主，也應增加擠奶次數，協助乳汁排空。寶寶吸吮能幫助改善塞奶狀況，進而促進發炎緩解。



媽媽感冒時仍可以餵奶

媽媽身體在對抗感冒病毒時所產生的抗體，會隨著乳汁傳遞給寶寶，有助於提升寶寶的保護力。而多數感冒藥物並不會影響母乳成分，不會讓寶寶吃到。唯一要注意的是，若身體不適，接觸寶寶時應勤洗手、配戴口罩，並視情況請其他照顧者協助照顧寶寶，保持衛生避免讓寶寶染病。



母奶在寶寶 6 個月以後還是有重要的營養價值

在一歲以前，母乳仍是寶寶重要的營養來源。依台灣兒科醫學會建議，寶寶可持續喝母乳至一歲，但純母乳哺育不宜超過六個月。六個月後需逐步添加副食品，特別是富含鐵與鋅的食物，如紅肉、蛋黃或海鮮，以預防鐵質不足。



哺乳前不需特地清潔乳房

乳暈上的蒙哥馬利腺體會分泌油脂，形成天然保護層。過度清潔反而可能破壞皮膚屏障，增加感染或過敏的風險。



親餵或擠奶如有乳頭疼痛狀況，不需要忍耐

若親餵或擠奶時感到疼痛，建議尋求專業泌乳顧問協助，檢視姿勢或操作方式。媽媽不需要一味忍受不適，找出原因並改善，哺乳過程才能更輕鬆。

