感冒高燒退了又燒當心！醫示警：10%會走鬼門關

雖然90%的感冒會靠免疫系統自主痊癒，但剩下10%的病毒可能會從喉嚨順著呼吸道往上或往下發展，引發致命併發症。黃軒醫師強調冬天千萬別輕忽感冒，並列出多項需要警戒的危險徵兆。

感冒多數是病毒引起的上呼吸道感染，通常會自己好，但有些人會「往下走」或「拖太久」就可能出現併發症。（示意圖／123RF）

重症醫師黃軒在臉書發文指出，感冒多數是病毒引起的上呼吸道感染，通常會自己好，但有些人會「往下走」或「拖太久」就可能出現併發症。他提醒民眾一生會反覆發燒感冒，90%都會痊癒，但有10%就會到鬼門關徘徊，因此必須提高警覺。

在併發症方面，黃軒表示急性鼻竇炎的線索包括鼻塞、黃綠鼻涕加上臉頰或額頭壓痛、牙痛、口臭，警訊則是症狀超過10天不改善，或先好轉又突然變糟。他特別提到高燒超過39度持續3天以上，或退了又燒的「二段燒」現象，小孩發生率是大人的3到4倍。

針對肺炎這項需要警戒的併發症，黃軒說明線索包括高燒不退、呼吸急促或喘、胸痛。（示意圖／Pixabay）

黃軒指出，中耳炎常見線索為耳痛、耳悶、聽力變差及發燒，常與鼻塞、咽耳管不通有關。喉炎或聲帶發炎則會出現沙啞、喉嚨痛、乾咳，小孩若出現犬吠樣咳加上吸氣喘鳴要特別小心。急性支氣管炎會有咳嗽拖很久、痰多、胸悶等症狀，他強調咳嗽可以拖到2到3週，不等於一定要使用抗生素。

針對肺炎這項需要警戒的併發症，黃軒說明線索包括高燒不退、呼吸急促或喘、胸痛、精神很差、血氧下降，高風險族群包括老人、幼兒、孕婦、慢性病患者及免疫力低下者。他也提醒原本就有氣喘或慢性阻塞性肺病的患者，感冒後若喘更明顯、夜間咳醒、吸入藥用量變多，這類患者感冒常比一般人更危險。

黃軒表示，脫水與電解質失衡的線索為吃不下、嘔吐、腹瀉、發燒流汗、尿量變少、頭暈，幼兒與老人特別常見。他特別提醒雖然罕見但要命的心肌炎或心包膜炎，線索包括感冒後出現胸痛、心悸、喘、極度疲倦、昏厥，雖少見但一旦懷疑就要立即就醫排除。

關於何時該就醫，黃軒列出多項指標，包括呼吸困難、喘到講話困難、嘴唇發紫、胸痛。（示意圖／Pixabay）

關於何時該就醫，黃軒列出多項指標，包括呼吸困難、喘到講話困難、嘴唇發紫、胸痛、意識混亂、持續嗜睡、高燒超過39度持續3天或退了又燒、血氧低於94%、咳血、嚴重頭痛合併頸部僵硬。嬰幼兒若出現呼吸凹陷、喝不下、尿量明顯變少也要注意，高風險族群一旦病情變差要更早就醫。

黃軒強調，冬天最陰險的不是冷而是對感冒的輕敵，真正的保命不是硬撐而是識破身體發出的紅旗訊號。他提醒當身體開始出現喘、胸痛、血氧掉、高燒回馬槍、精神垮掉、咳嗽突然升級等症狀，都不是「再忍一下」而是「該轉彎就醫」，感冒最怕的不是久而是往下走，最危險的不是咳而是以為沒事。

