感冒、不聽話就扎針！10個月大男嬰遭母刺出上百針眼 當局揭真相

雲南一名10月大男嬰被母親扎針，在身上留下上百個針眼。圖／翻攝自百度

中國近日一起「雲南10個月大的男嬰被母扎數百針」，成為話題在網路流傳，孩童身上布滿針眼讓人怵目驚心，甚至還留有一截針頭在體內，而母親疑似有精神方面的問題，引起網友熱議。

綜合中國媒體報導，事件源於「脊柱外科隋文淵」的帳號，在網路上發布這起病例，他在影片中表示，男嬰身上可能布滿500至600個針眼，此次就診是因母親用針穿刺其頸部，針不慎斷裂留了一截在體內，希望醫生幫忙取出。所幸醫生順利完成手術，男童已轉出ICU。他懷疑這名母親有精神異常，孩子不聽話或感冒發燒就扎針放血，並表示已經報警。不過，這則貼文已被刪除。

墨江縣聯合工作小組表示，調查發現男嬰身上的針眼，源於母親採用民俗療法「扎針」自行治療導致。工作小組指出，孩子母親教育程度較低，缺乏科學健康知識，雖有情緒焦慮的傾向，經醫師評估，她未有精神疾病症狀，公安及相關部門將深入調查。

目前受害的男嬰已在9日出院，術後身體狀態良好，在父親的陪伴下與當地醫療機構進行復健治療，聯合小組也已安排工作人員對其進行全面監護和後續保障。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



