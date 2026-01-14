感冒、中國旅遊...台中11歲女童返台「大叫一聲」昏迷！葉克膜救不回

台中市一名11歲女童感冒，與家人至中國旅遊；返台後昏迷，送醫不治。照片是口罩。取自Pexels



台中一名11歲女童感冒、咳嗽近月，期間和家人到中國旅遊，返國後本月10日由父親開車行經太平區，女童突然大叫一聲，整個人隨即陷入昏迷，家屬火速開車送醫，以葉克膜搶救，仍在12日宣告不治。檢察官將進行解剖，以確定女童的死因。

據悉，女童近期感冒､些微咳嗽，期間與家人一起到中國旅遊，返台後仍有感冒症狀，且心臟不適。本月10日，1家4口由父親開車行經太平區，父親進了加油站加油，女童到商店購物，突然，大喊了一聲，人即昏迷。

家屬緊急把車開至醫院，期間轉院，但女童到院前無生命跡象，院方裝葉克膜搶救，仍在12日宣告不治。檢方表示，女童已經相驗完畢，將進行解剖。

