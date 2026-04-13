感冒2週未癒 25歲移工膿胸險沒命

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醫師羅鈺婷特別提醒籲，若出現反覆感冒未癒、胸悶、胸痛、呼吸困難或高燒不退等症狀，應儘早就醫檢查，以免錯失黃金治療時機。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

「原以為只是一般感冒，沒想到短短兩週內竟演變成危及生命的膿胸」，一名25歲的菲律賓籍移工，近日因持續發燒與胸悶至急診就醫，經胸腔X光檢查發現左側胸腔出現大量積液，且左下肺葉已明顯塌陷，最終確診為嚴重的「膿胸」，經高雄秀傳紀念醫院醫療團隊緊急介入手術治療，才成功控制病情。

高雄秀傳胸腔食道外科主治醫師羅鈺婷指出，該名患者起初僅有流鼻水與濃痰等類似感冒症狀，持續約兩週未見改善，顯示部分看似輕微的呼吸道感染，若延誤治療，可能快速惡化為嚴重併發症。

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羅鈺婷說，膿胸是指肋膜腔內遭細菌感染後產生膿液堆積的情形。正常情況下，肋膜腔僅含少量潤滑液體，功用是潤滑、幫助肺部順暢擴張與收縮；一旦細菌入侵，該空間反而成為病原體繁殖的溫床，若免疫系統無法有效控制，便會形成膿液，嚴重時甚至影響肺部功能。

她提醒，過去一般認為膿胸多發生於年長者或慢性病患者，但臨床觀察顯示，年輕族群亦不可掉以輕心。雖然高風險族群包括幼童、65歲以上長者、糖尿病控制不佳者、免疫力低下或癌症患者，但若年輕人長期勞累、感染流感或免疫力下降，同樣可能成為膿胸的受害者。

根據醫學統計，約20%至40%的肺炎住院患者會出現胸水，其中約5%至10%最終可能演變為膿胸。

羅鈺婷師指出，近20年來全球膿胸發生率不減反增，與人口老化、抗藥性細菌增加及診斷技術提升有關；在致病菌方面，社區型感染多以肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌為主；而醫院內感染則常見具抗藥性的金黃色葡萄球菌（MRSA）與綠膿桿菌。此外，厭氧菌亦是重要感染來源，特別與口腔衛生不佳及吸入性肺炎有關。

羅鈺婷強調，膿胸死亡率不可輕忽，成人約為10%至20%，若合併多重慢性疾病風險更高。治療方式依病程分期而異，早期可透過抗生素與引流控制感染；中後期若出現膿液黏稠或纖維化，則可能需手術介入，甚至進行「肋膜剝脫術」，以恢復肺部正常擴張功能。

羅鈺婷特別呼籲，若出現反覆感冒未癒、胸悶、胸痛、呼吸困難或高燒不退等症狀，應儘早就醫檢查，以免錯失黃金治療時機；同時維持良好口腔衛生與規律作息，也是預防感染的重要關鍵。