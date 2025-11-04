感到壓力鼻子先變冷？英研究揭「鼻溫下降」現象 或可成壓力偵測新指標
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】英國薩塞克斯大學（University of Sussex）的一項新研究發現，當人感到壓力時，鼻子的溫度會明顯下降3至6度，可以透過熱像儀直接觀察。研究指出，這種「鼻溫下降」現象可能成為即時、非侵入式的壓力指標，未來有望進一步用於人類和靈長類動物的心理健康監測。
研究：人處在壓力環境 鼻溫下降3至6℃
綜合外媒報導，薩塞克斯大學的研究團隊以29名志願者為研究對象，進行一系列壓力測試，並使用熱像儀追蹤臉部血流的變化。測試過程中，受試者先戴上耳機聆聽白噪音，接著研究人員安排三位陌生評審進入房間，並給受試者三分鐘時間準備一場五分鐘的「夢想工作」即席演講，全程受到評審注視。研究人員觀察到，隨著壓力升高，受試者的鼻尖溫度皆下降3至6℃。
人體應對壓力本能 「1反應」讓鼻子血管收縮、溫度降
研究團隊說明，這種血流的變化源自於靈長類動物演化出的反應機制，視覺是所有靈長類動物最重要的感官，由於感知到外部的壓力，為了提高對環境的警覺，身體會將血液從臉部其他區域轉移至眼睛，同時會導致鼻子周遭的血管收縮，造成鼻尖明顯降溫。帶領研究的薩塞克斯大學比較心理學Gillian Forrester教授表示，即使是習慣處在高壓環境、經常面對鏡頭和與陌生人交談的媒體工作者，在研究過程中也出現鼻溫下降的現象，可見這是一個穩定的壓力指標。
溫度恢復速度或反映心理健康 有望應用於人類和靈長類動物
大多數受試者在測試結束後數分鐘內，鼻子的溫度就會回升至面對壓力前的水平。Forrester教授指出，鼻溫恢復至正常所需的時間，可能可作為評估個體應對壓力能力的指標，若恢復異常緩慢，或許可作為焦慮或憂鬱風險的指標。此外，由於熱成像攝影屬於非侵入性，且具即時性，也有潛力應用於嬰兒，或無法透過言語表達壓力的特殊族群。研究團隊計畫進一步將此技術拓展至靈長類動物，包括黑猩猩與大猩猩的庇護中心，用以測量它們的壓力反應並掌握其情緒狀態，尤其可用來幫助從創傷環境被救出的動物。
