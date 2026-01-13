「感動久久」展現新銳創作 龍華科大文創系《良麵》銅獎

【記者葉柏成／新北報導】龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系作品《良麵》出征第16屆「感動久久」全國校園短片徵選，在近400件作品激烈競爭中脫穎而出，榮獲短影音組銅獎肯定，充分展現影視創作教學的紮實成果與學生優異的敘事能力。

龍華科大校長葛自祥表示，「學用合一」是龍華科大長期堅持的辦學理念，學校持續強化軟硬體建設，並全力支持師生參與專業競賽與實務創作。此次文創系學生榮獲銅獎，不僅肯定師生的專業實力，也有助於提升學生未來職場競爭力，期許學子未來能如校友齊柏林般，以影像持續關照社會、感動人心。

他指出，文化創意與數位媒體設計系由陳志銘老師指導學生王祥寧、葉苡恩以作品《良麵》出賽，本屆「感動久久」全國校園短片徵選由華碩文教基金會與公共電視共同主辦，邀請多位影視專業人士擔任評審。

《圖說》龍華科大文創系學生王祥寧、葉苡恩榮獲第16屆「感動久久」全國校園短片徵選銅獎。〈龍華科大提供〉

文化創意與數位媒體設計系主任倪建芝指出，文創系課程以「文化創意」為核心，結合「互媒影音」與「商品設計」兩大模組，培養學生跨域整合與實務創作能力。近年系上師生於各項競賽表現亮眼，學校亦投入近千萬元經費，重新打造專業教室與公共空間，營造兼具設計感與人文美學的學習環境，期能持續滋養學生的藝術感知與創作能量。

評審團對銅獎作品《良麵》給予高度評價，指出該片「難得不以拍攝者旁白介入，而是完全沉浸於被拍攝者的生活之中，真誠呈現其生命價值，極具感動力，是紀錄片創作最重要的基礎精神。」

兩位獲獎學生表示，《良麵》紀錄新莊老街一家涼麵老店，看似平凡的日常餐食，實則承載著老闆對家人與顧客的良心堅持，也蘊含一段深刻動人的父子情誼。透過影像，他們希望讓觀眾看見生活中最真實、最溫暖的情感。