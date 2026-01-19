感動全球玩家！傳Rockstar讓癌末粉絲搶鮮體驗《GTA6》

（記者石耀宇／綜合報導）全球玩家高度關注的遊戲大作《俠盜獵車手6》（GTA6）預計於11月19日推出，近日卻傳出一則感動人心的消息。外媒與遊戲圈指出，開發商Rockstar Games罕見破例，疑似安排一名罹患癌症末期的玩家，在正式上市前提前接觸《GTA6》，相關消息引發社群熱烈討論。

圖／《俠盜獵車手6》開發商Rockstar Games，疑似安排一名罹患癌症末期的玩家提前接觸遊戲。（資料畫面）

事件起源於Ubisoft Toronto開發者Anthony Armstrong近日在LinkedIn發文，透露自己一名熱愛《GTA》系列的家人，被醫師告知僅剩約6至12個月壽命。由於距離《GTA6》正式發售仍有一段時間，家屬擔心病患恐無法等到上市當天，因此透過業界人脈，嘗試聯繫Rockstar，希望能讓這名玩家在生命最後階段提前體驗遊戲。

該貼文曝光後迅速在遊戲產業內被轉發，引起高度關注。Armstrong隨後更新動態表示，Take-Two Interactive執行長Strauss Zelnick已親自與他們聯繫，並協助轉達請求給Rockstar團隊。Armstrong也透露，「我們已經和他們談過，並獲得非常好的消息」，雖然後續貼文疑因保密協議（NDA）因素遭刪除，但外界普遍解讀，Rockstar 已私下為該名癌末玩家安排圓夢行動。

事實上，這並非Rockstar首次為粉絲破例。2018年《碧血狂殺2》正式上市前，Rockstar就曾允許一名罹患絕症的粉絲提前體驗遊戲內容。儘管該公司一向以嚴密保密措施著稱，但在面對玩家人生最後的心願時，仍選擇以人性化方式回應，也讓遊戲社群留下深刻印象。

