感動奇蹟！8歲男童車禍昏迷55天 同學齊拍影片呼喚「真的醒了」

8歲男童車禍昏迷55天，同學集氣「奇蹟甦醒」。圖／翻攝自微博

中國近日上演暖心一幕，一名年僅8歲的劉姓男童因車禍重傷昏迷，一度遭醫師判定「甦醒機率渺茫」，全班同學得知後合力錄了集氣影片，並放在男童床邊日日播放，不料臥床55天後，男童竟奇蹟般被喚醒，故事曝光後感動全網。

根據中國《九派新聞》、《湖北日報》等媒體報導，湖南一名8歲男童，去年11月發生嚴重車禍後陷入昏迷，一度遭當地醫院診斷「甦醒機率渺茫」，家人隨後將他轉到湖南長沙的中南大學湘雅醫院，醫師也建議男童家屬，可以利用聲音來刺激男童，或許能迎來奇蹟。

廣告 廣告

男童家屬遵照醫師建議，搜集了各式學校的聲音，包含學校的起床音樂、健康操音樂，同學們也一同錄製了課堂的聲音，以及一段段對男童的思念與祝福，不斷喊著「楚熙快起來，到你回答了」、「劉楚熙，你要是能聽得到的話，你就睜開眼睛吧」。

然而，男童一開始並沒有太大的反應，不過聽到好友錄製的「跨年晚會歌曲」，一度短暫睜開眼睛，再次聽到同學們的打氣聲時，更有短暫回應與微笑。

最終，男童在車禍受傷55天後成功甦醒，消息傳回學校也讓同學、老師相當感動。男童家屬也向外表示，「劉楚熙很堅強，非常感謝醫護人員以及老師、同學們的貢獻。」



回到原文

更多鏡報報導

亞馬遜「未接觸部落」首度曝光！嚮導突遭襲擊「弓箭射穿胸口」 血腥畫面全拍下

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除

肯德基新版原味蛋撻上市遭罵翻！奎丁實測氣炸親吐「5字感想」

小草醫學生「亂開砲」醫界震怒！黑歷史全遭起底 校方強硬回覆了