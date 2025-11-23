感動！大師兄林智勝重返球場 滅火器首同台玖壹壹嗨唱〈曾經瘋狂〉

【緯來新聞網】台灣每年壓軸的搖滾慶典「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（24日）正式邁入第二日，滅火器首度同台嘻哈天團玖壹壹嗨唱〈曾經瘋狂〉，接著更是請來今年剛退休的球星林智勝，大師兄重返樂天桃園棒球場，讓現場觀眾尖叫不斷。林智勝說其實他在聽〈曾經瘋狂〉的時候，他就已經快哭了，他說：「我真的蠻感動的，謝謝滅火器邀請我上來，從上往下看各位歌迷和球迷，因為我是從下往上看，我不會這麼緊張，因為我通常是看到我的隊友和對手，但謝謝滅火器讓我看見你們。」

廣告 廣告

今年剛退休的球星「大師兄」林智勝現身火球祭，同台滅火器超感人。（圖／夥球擊提供）

楊大正說：「雖然他退休了，但他一定會繼續留在棒球場上，會繼續把所有的能力傳承給新的球員。」接著，楊大正請全場觀眾一起為林智勝最後一次應援加油，讓林智勝感動說：「我快哭了。」林智勝選了一首代表自己的歌曲〈鋼鐵男子〉，台上和滅火器合唱，氣氛相當感人。

滅火器首度同台嘻哈天團玖壹壹在火球祭嗨唱〈曾經瘋狂〉。（圖／夥球擊提供）

本屆火球祭由「航海王」主題曲演唱者，首次來台的日本龐克天團 WANIMA 領銜，囊括英國金屬巨頭 While She Sleeps、東京 SKA 帝王 YOUR SONG IS GOOD、奈良搖滾怪物 Age Factory、以及本土強棒嘻哈天團玖壹壹、電氣臺客美秀集團、因《樂團祭》節目人氣大幅竄升的鳳小岳&壓克力柿子，以及超人力霸王搭擋MOMO家族、法律白話文運動珞亦與貴智精彩 Live Podcast 對談、巴大雄的幽默現場秀也盡數在火球村登場，還有滅火器的末尾壓軸登台，連環精彩節目，帶所有大朋友小朋友從天亮嗨到天黑。

更多緯來新聞網報導

安以軒老公非法賭博遭判刑13年、罰金75億 好友夏于喬心疼發聲

超狂歌迷8百台無人機應援 陳奕迅興奮跳舞拍照