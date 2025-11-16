感動！妻夫木聰現身金馬《寶島》會影迷 談「這身分」喊抽空也要見

即時中心／潘柏廷報導

日本國民男神妻夫木聰，受到台北金馬影展邀請於昨（15）日抵台，並在今（16）日中午於信義威秀宣傳其主演的最新電影《寶島》（Hero's Island）；他強調，自己擔任台灣觀光日本大使，而有這一個身分就一定有義務參加影展與大家好好見面，且他在日本正進行連續劇的拍攝，也因此努力喬出時間、檔期，抽空一點時間也要與大家見面。

妻夫木聰、導演大友啟史今日中午出席宣傳《寶島》活動時，妻夫木聰表示，這次很開心可以再來金馬影展，目前統計參加金馬影展大該有4、5次，而且每次參加都非常開心。

同時，妻夫木聰也說，金馬獎不只是相當精采的獎項，而且在影展部分也聚集世界各地非常多精彩作品，連結各地創作者、電影工作者都可以在這邊齊聚一堂，因此也很期待這一次的參與。

《寶島》電影導演大友啟史。（圖／民視新聞）

大友啟史也表示，這次自己帶著《寶島》這部作品第一次參加金馬影展，其實在日本時包含妻夫木聰等演員都和他說「金馬影展是非常好的影展」；這次實際參加後，發現不管是金馬影展的工作人員、影迷都對他們照顧無微不至，而且都非常熱情參加活動，非常感動。

針對《寶島》電影內容，大友啟史說明，這部電影講述二戰結束後，大概過十多年的沖繩還在美國接管之下發生的故事，而妻夫木聰所飾演的角色為主的一群年輕人，在苦難年代之中怎麼樣堅毅活下去，「這是一群描寫一群年輕人在沖繩的群像劇，希望大家會喜歡」。

另，妻夫木聰說，因為自己太喜歡台灣，而有些人也知道他現在擔任台灣觀光日本大使，有這一個身分就一定有義務參加影展與大家好好見面；如同主持人所言他在日本正進行連續劇的拍攝，也因此努力喬出時間、檔期，抽空一點時間也要與大家見面。

由於妻夫木聰連續2年擔任台灣觀光日本大使，還透露喜歡吃台灣的芒果，但現在芒果的季節已經結束，記者便問是否還有特別想吃的台灣美食？妻夫木聰透露，昨天晚上先去自己口袋名單的餐廳，現在吃得非常滿足，「我非常喜歡在台灣吃蝦類的料理，昨天和導演一起去吃，現在非常滿足，有吃到想吃的東西了」。

日本國民男神妻夫木聰（左）、《寶島》電影導演大友啟史（右）。（圖／民視新聞）

