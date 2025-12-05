感動！河北村支書為全村代繳保費8年 洪災後村民獲賠才知真相

大陸河北省滦平縣馬營子村村支書張淑云連續8年自費為全村275戶村民購買農房保險，每年保費550元人民幣（約2400元新台幣），但村民始終不知情。今年夏季洪災過後，73戶受災村民陸續收到保險理賠款，總額近百萬元人民幣，這項「秘密善舉」才意外曝光，引發全村感動。

馬營子村村支書張淑云。（圖／翻攝《封面新聞》）

《深港在線》5日報導，張淑云原為鎮中學退休語文教師，2018年教師節剛過，62歲的她被村民推舉擔任村支書（大陸共產黨村級領導）。上任首月即遇推廣政策性農房保險任務，每戶年繳保費僅2元人民幣（約9元新台幣），但村內留守老人占七成，多數村民認為「不花冤枉錢」而拒絕投保。82歲村民王大爺在動員會上直言：「我住這土坯房六十年了，洪水見著我都繞道走！」

然而張淑云深知這個三面環山村莊的脆弱性，2012年山洪曾沖垮村東頭5間瓦房，2016年暴雨也導致十幾戶地基下沉。她深夜翻出退休金存折反覆核算後，決定自掏腰包代繳全村保費，隔天清晨便帶著存折前往鎮保險站辦理。

今年7月26日，滦平縣遭遇特大暴雨，馬營子村多條溝谷洪水匯流漫過堤壩。張淑云提前分片通知村民轉移並逐戶排查，成功疏散全村老少無一傷亡。洪災造成全村70%房屋受損，73戶被鑑定為B、C、D級受損。政府部門組織專業人員與保險公司上門評估後，依據評級結果直接將賠付款打入村民帳戶。

許多村民得知真相後紛紛向淑云表達自己的感謝。（圖／翻攝《封面新聞》）

村民李鳳榮拿著理賠款哽咽表示：「要不是張書記，我們連重建的磚瓦都買不起。」當村民得知保費來源真相後，有人連夜趕製錦旗，有人端著自家種的玉米、醃製酸菜追到村部，甚至有老人執意要塞紅包「補交保費」。數位白髮老人捧著錦旗，在泥濘中追著張淑云走了3里地，堅持拉她去家裡吃飯。

村民王大勇說：「她圖什麼？錢不多，但這份心比金子還重！」張淑云則回應：「我當過老師，知道『責任』二字怎麼寫。既然幹了村支書，就得讓大夥睡安穩覺。」她計劃將農房保險覆蓋範圍擴大至全村所有戶籍人口，並推動成立「村民互助基金」。

