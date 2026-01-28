感受台灣醫衛實力！南美友邦巴拉圭衛福部長訪台 林佳龍：啟發下一階段合作

南美洲友邦巴拉圭衛福部長芭蘭（María Teresa Barán）近日應我國政府邀請率團來訪，外交部長林佳龍今（28）日表示，芭蘭此行是他去年訪問巴拉圭呼吸疾病及環境醫院，實地視察台灣協助建置的醫療資訊系統（HIS）期間，他當場邀請促成，而芭蘭此行將走訪國內多間醫療院所，親自感受台灣醫衛產業的實力，也期待為雙方下一階段的合作帶來更多啟發。

芭蘭與巴拉圭衛福部國際關係司長亞瑪莉亞（Adriana Amarilla）等人26日來台訪問，外交部透過新聞稿說明，芭蘭一行人此行將深入了解我國公衛醫療及社會福利發展現況，在台灣期間除了拜會外交部、衛福部及國合會等機關，也將參訪台大醫院、台北榮民總醫院、義大醫院、台北市中山老人住宅暨服務中心及新竹生物醫學園區等，為兩國醫衛交流與合作開啟新頁，預計30日回程。

林佳龍昨日午宴芭蘭一行人，席間我國衛福部政務次長林靜儀、國泰綜合醫院院長簡志誠、財團法人國際合作發展基金會副秘書長李志宏，及我國智慧醫療產業代表也受邀與宴，就人工智慧（AI）在醫療大數據判讀、遠距醫療等議題廣泛交換意見，共同研商台灣與巴拉圭在健康產業結合的未來方向。

林佳龍今日透過臉書指出，芭蘭上次訪台已是9年前，去年他訪問巴拉圭時在芭蘭陪同下，特別前往巴拉圭呼吸疾病及環境醫院，實地視察台灣協助建置的醫療資訊系統，當場他就提出邀請，芭蘭也爽快答應，讓此次交流成行。而芭蘭除了在午宴與衛福部及相關醫療院所代表交流，還將走訪台大醫院、新竹生醫園區等處，親自感受台灣醫衛產業實力，期待為雙方下階段合作帶來更多啟發。

林佳龍提到，台灣的資通訊產業與醫療水準都名列世界前茅，也讓台灣在智慧醫療領域擁有強大國際競爭力，因此外交部也將「智慧醫療與健康產業」列入榮邦計畫八大旗艦計畫之一，期待透過輸出台灣的產業優勢，攜手提升友邦人民健康福祉；他特別感謝芭蘭長期積極推動台巴醫療合作，從2017年起推動的醫療資訊系統，到亞松森醫院的建置案，都凝聚雙方共同的心力。

林佳龍：賴清德特別關心友邦醫衛， 芭蘭高度肯定台灣貢獻 ​

林佳龍續指，芭蘭也連續多年在世界衛生大會（WHA）為台灣仗義執言，讓世界聽見台灣的心聲；而據轉述，芭蘭午宴致詞時強調，台灣在巴拉圭醫衛發展史上扮演不可或缺的角色，同時也在全球公衛體系扮演關鍵角色，台灣擁有巨大的能量可以貢獻世界，巴拉圭將堅定不移為台灣發聲，支持我國參與國際社會，她也將永遠與台灣站在一起，持續為台灣發聲。

林佳龍也說，具醫師背景的總統賴清德特別關心友邦人民醫療衛生福祉，巴拉圭醫療資訊系統覆蓋率已達77%、涵蓋1188間醫療院所；芭蘭也高度肯定，稱不僅提升醫療品質，更帶動衛生體系改革，期待雙方攜手朝向巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）提出的「100%覆蓋率」目標邁進，「健康是每個人最基本的權利，也是全人類共同的普世價值。期許台巴兩國持續透過醫療合作，提升巴拉圭人民的健康福祉，也讓台巴邦誼的成果，真正落實在每一位巴國人民的生活之中」。

