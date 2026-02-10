感受心流吧！鴻海專利工程師移植「科普力」拚做手栽暖師：轉職無關偉大夢想，單純想測試自己

2026年的一開始，《數位時代》採訪了9位專注內心所求的「降噪者」，他們先自癒而癒人，將自己的喜歡和擅長「產品化」，化困境為商機，在這個AI焦慮、雜訊爆炸的世界，注入平靜的力量。

「各位同仁，今天療癒嗎？」「很療癒！」鴻海科技集團的會議室裡，傳出整齊劃一的歡呼聲。平時面無表情的科技人，各個綻放笑容，對著眼前一株株小小的多肉植物。站在台前的講師陳祐誠，手拿鏟土工具，熱情引導台下的工程師們，將廢棄蚵殼粉再利用、親手製作成充滿生機的多肉植物盆栽。

這位被企業人資譽為MVP等級、在超過250場企業內訓中拿下近滿分好評的手作植栽的講師，並非園藝系科班出身。8年前，他曾是整天盯著文件的鴻海專利工程師。

#0 誠十創意手作工作坊創辦人陳祐誠 圖/侯俊偉攝影

被郭董激自立門戶，灌溉「溝通師」長才

陳祐誠的人生起點離植物很遙遠，碩士主修電子工程學位，曾任職於經濟部智慧財產局與鴻海。「那是一個需要高度邏輯與溝通的工作。」陳祐誠回憶，專利工程師必須兼通技術與法律，還要將兩者翻譯給不同的人聽。

這安穩的金飯碗，為何說丟就丟？「很多人以為轉職一定是痛恨原本的工作，或是有偉大的夢想，但我兩者皆非。」陳祐誠坦言，2015年鴻海創辦人郭台銘大力提倡內部創業，加上年輕氣盛，單純想測試自己：「如果不靠公司的名片，能走多遠？」

「我感興趣的其實不是植物本身，而是學習與優化流程。」陳祐誠表示。他將專利工程師的嚴謹，轉化為對手作課程教案的極致要求，連課程上何時要互動都經過精心設計。這種理工腦的溫柔，反而讓他在企業培訓市場中異軍突起。

面對AI時代愈來愈多人講求速度，「但手作不一樣。」陳祐誠拿起一盆學員剛完成的作品，「當你專注地把土撥開、把植物種下去，那一刻你不用急著找答案，只需要感受專注帶來的心流（Flow），以及實體作品帶來的成就感。」

他沒有寫下未來10年的創業計畫，而是憑藉一股衝勁離職。起初，他看準辦公室的健康飲食商機，研發「水耕蔬菜機」，讓上班族在座位上自產自吃，卻以失敗告終。

#3 誠十創意手作工作坊創辦人陳祐誠 圖/侯俊偉攝影

陳祐誠3步緩解AI時代焦慮

專注手作，放下工作 做喜歡的事，享受當下 做一件會開心的事，用力把它笑出來

可以簡單誰想複雜？開心農場目的是開心

「機器太貴、長得太慢，2周才能吃2片葉子，根本吃不飽。」他笑著自嘲，但正是這次失敗，他發現根本問題在於大家種植物的目的不是「吃飽」，而是「心靈上的滿足」。

於是，他從水耕轉向好照顧的多肉植物，結合水泥盆器的手作，並發揮工程師系統化的特長，將種植變成一套可複製、好上手的課程體驗。

雖然手作課程是販賣療癒，但陳祐誠的骨子裡是徹頭徹尾的工程師思維，與坊間許多訴求氛圍的花藝講師不同，他的教學充滿邏輯。「以前工作是寫專利，習慣把一件複雜的事，拆解成最簡單的流程。」他表示，工程師或高壓工作者最怕不確定性，如果告訴他們「水澆適量、憑感覺」，反而更焦慮。

因此，陳祐誠將手作種植拆解成一套簡單易懂的SOP。「照光就像吃飯。放在室外是吃米飯（會飽），放在室內光下是吃稀飯（吃不飽但餓不死）。植物不會喊餓，但會徒生長，枝條長得細細長長就是它在求救。」以生動比喻取代艱澀的園藝術語。

他也為企業客製化課程，像有半導體公司欲撰寫生物多樣性報告，指定要種植台灣原生種。陳祐誠發揮研究精神，去圖書館搬十幾本蕨類圖鑑，從恐龍時代的植物講起，把一堂手作課變成科普講座。

從冰冷專利辦公室走到充滿泥土芬芳的講台，陳祐誠這條轉職創業路走了8年。他用自身經歷證明，最好的跨界，無須否定過去，而是將過去的專業銜接到新的熱情之上，用一盆盆多肉植物宣告：最有溫度的療癒，依然來自為他人分享「幸福感」。

陳祐誠

現職：手作講師

經歷：曾任鴻海資深專利工程師，現為超過250場企業內訓中拿下滿分好評的手作植栽的講師

#1 誠十創意手作工作坊創辦人陳祐誠 圖/侯俊偉攝影

