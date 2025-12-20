感受管樂城市的光與熱 嘉義市國際管樂節踩街沸騰樂聲不斷 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】嘉義市年度盛會的國際管樂節踩街嘉年華，12/19日下午於中央噴水圓環登場，來自國內外共55支管樂與行進團隊齊聚，樂音與掌聲沿著中山路交織回盪，開場由北港朝天宮哨角團以傳承近300年的古老哨角聲率先響起，低沉厚實的號角聲象徵祈福與啟程，亦帶出嘉義與臺灣在地文化的歷史紋理；嘉義城隍廟陣頭，鼓陣節奏如心跳般推進，穩健的步伐與儀式動作展現數百年來守護嘉義的特有文化力量；來自義大利的科里羅尼中古世紀管樂旗隊則以鮮麗旗舞與號角旋律加入，讓歐洲中古世紀城鎮慶典的華麗風貌在嘉義街頭重現，三方文化首度同臺，哨角、鼓聲與旗舞交織成跨越時代與國界的精彩畫面，更是展現嘉義市作為國際管樂之都的文化深度與包容能量。

今年踩街嘉年華共集結7支國際團隊與48支國內優秀團隊，先頭由嘉義女中樂旗儀隊領軍，整齊劃一的步伐與旗舞率先點燃現場氣氛，接續嘉義市南興國中、嘉義大學、東吳高職等多所學校團隊輪番上陣，學生們在樂聲中展現自信與活力，充分呈現嘉義多年來深耕音樂教育的成果；踩街隊伍自中央噴水圓環出發，沿中山路一路行進至KANO棒球園區，沿途街道旁早已擠滿民眾，不少家長高舉手機捕捉孩子演出的瞬間，也有眾多樂迷隨著悠揚節奏輕輕擺動身體。當樂團行經商圈與路口時，掌聲、歡呼聲此起彼落，孩童跟著鼓聲跳動，長者也在街邊微笑欣賞，整座城市彷彿被音樂串起，形成最溫暖、最有生命力的城市風景。

嘉義市長黃敏惠表示，來自全國各地及國際的重要管樂團齊聚嘉義市，在「管樂之都」在街頭巷弄中真實發聲，也讓2025年嘉義市國際管樂節展現無比動人的美好。透過管樂踩街嘉年華，市民朋友能深刻感受到音符無所不在，音樂不只是旋律，更象徵幸福與希望；感謝所有市民與團隊共襄盛舉，踩街嘉年華已經成為跨越不同世代、族群和國家的美好總和，「讓我們一起幸福不斷、不斷的幸福」，永續環境與文化共融的幸福城市感，將不斷在嘉義市延續、分享、流轉。

管樂踩街嘉年華已成為全臺年度最受矚目的歲末節慶遊行活動，嘉義市政府每年都會精心邀請海內外管樂好手共襄盛舉，帶給樂迷們最佳的驚喜與體驗；今年邀請有來自日本的奈良學園大學行進樂部以青春洋溢的動感演出獲得滿場喝采；連續28年榮獲金賞的熊本工業高校吹奏樂部以精準步伐與震撼音場掀起高潮；首次來臺的香港普音步操樂團與格蘭風笛聯合樂團，融合步操鼓與蘇格蘭風笛，展現罕見的跨文化音色；韓國濟洲海女歌舞團則以百年海女文化為創作核心，透過歌舞與象徵性動作，細膩呈現人與海洋共生的文化故事，在全臺民眾一同參與這場國際級音樂盛宴的同時，也讓世界看見臺灣與嘉義的熱情。