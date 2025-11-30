感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日

生活中心／洪正達報導

農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。

廖大乙指出，一般民眾如果想招財轉運找貴人，不妨帶著香蕉、壽桃到祭祀大聖爺的廟宇誠心祝壽，祈求大聖爺高抬貴手並與祂結善緣，盼能藉助其72變神力大顯神通，幫助你早日與貴人相遇並增加財運，尤其是有業績壓力的業務員，不妨趁著農曆10月12日好好的為大聖爺祝壽，讓祂助你讓不好的一切及早翻篇。



此外，廖大乙也說，日前受到大聖爺託夢，要他準備72串香蕉與36粒壽桃，向祝壽的信眾結緣，如果近期有遇到業績不佳、官司糾紛等困境與不順，來到彌陀齊天宮向大聖爺祝壽，即可得到香蕉並當場剝皮，象徵金蟬脫殼，讓不好的運氣褪去，迎接好運到來。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

