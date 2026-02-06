感嘆曹西平猝逝！夏禕首帶6歲外孫女露面 親揭感情現況

夏禕（左）帶外孫女出席餐會。（華視提供）

夏禕、李志希、周遊、李朝永、侯麗芳、章永華、李珮菁、李炳輝等多名資深藝人，今（6日）出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」。夏禕感嘆近期多位藝人逝世，尤其曹西平猝逝最讓她不捨，「很遺憾，他那麼年輕，真的很不能接受。」

她回憶，曹西平以前常上她與大炳主持的節目，「我一直很欣賞他，個性非常直爽，很可惜、很難過，也希望他在另一個世界能過得更快樂」。

夏禕先前透露，她正在籌備新的電視劇，如今受到台灣資金未到位，合作公司的關稅問題，必須先暫停，她對此相當樂觀，「好劇不怕久，別人拍不來」。她也說，她上半年收到唐代古裝電影的邀約，目前還在考慮是否要接拍。

廣告 廣告

她今帶著6歲、身高130公分的外孫女「豬豬」出席餐會，直言不想讓孫女進入演藝圈，先前收到的演出邀約也都一一婉拒，「梨園太苦了，這一行很辛苦，熬很久又未必出頭，我吃過的苦不想讓孫女也承受。像我14歲就沒有長過身高，因為我一年要學會8年的功」。

她說外孫女活潑好動，偶像是足球選手C羅，也想好未來志向是當律師；未料話剛說完，外孫女就立刻吐槽，說是夏禕要她當律師的。

關於感情，夏禕直爽的說自己老了沒有人追，她也說自己不覺得孤單、寂寞，「忙家人、孩子跟朋友就忙不完了，我沒時間寂寞，每天時間都不夠用。」

更多中時新聞網報導

CAR-T新一代療法 拚今年納健保

櫻花季日團費降1成 北美喊漲

康康除夕開金口 嚷合音太整齊