感嘆演藝圈太亂！資深男星嘆「藝人要有藝德」：很多人不知道自己錯在哪

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平向來敢說敢言，時常在社群媒體分享對演藝圈現況的看法。今（26）日他再度以一篇長文談「藝德」，直言藝人除了要具備才華，「最重要的是藝德」，感嘆現在社會風氣與過去不同，許多事不必要求太高，否則只會讓自己失望。

曹西平表示，許多人永遠不知道自己錯在哪裡，人不可能十全十美，小錯難免，但「盡量不要太離譜就不錯了」。他強調，現代社會變化快速，不需把標準訂得過高，「越高你就越失望，越失望你就越難受，那就是你自己在糾結你自己」。

他也提醒某些藝人不要自以為是，認為「沒有你不行」，直白寫道：「你不做還是有人會去做的，不用把你自己看得多重要，真的一點都不重要。」曹西平直言，人走茶涼是必然，「人在人情在人，走了什麼都不在」，人生短暫無人能改變，年輕時再帥、再美，終究會老，「不帥了不美了又有誰會記得你」。

他更勸大家不要把稱讚當真，活著就要珍惜每一天，有能力就多幫年輕人、多做善事，生活越簡單越好，「少社交、少來往、少是非，最重要少花錢」。若有人批評你怪，他也直白的回應：「那你不奇怪嗎？」

