感嘆痛失台灣！宏都拉斯媒體秀數據狠酸「中國蝦扯」

國際中心／倪譽瑋報導

宏都拉斯總統大選展開，兩位主張親台的候選人競爭激烈。當地媒體指出，與中國建交後，儘管中方承諾「造福」宏都拉斯，但國內要求重新審視這段關係的壓力越來越大，舉出中國不買蝦子，進口品還壓縮國內產業，加上承諾投資宏國的建設幾乎都未兌現，對比過去台灣的技術援助「旨在直接造福宏都拉斯人民」，如今中方以「未能兌現的承諾」取代這些支持，卻還聲稱雙方都有實實在在的好處。

與台灣斷交後轉投中國 宏國蝦產業首當其衝

廣告 廣告

外媒《centroamerica360》報導指出，宏都拉斯與2023年與台灣斷交以來，新友邦中國標榜與宏國「富有成效的合作」，但實際上中國多次違背承諾，並造成了經濟損失。較明顯的損失如，蝦子是宏都拉斯的主要出口產品之一，外交關係改變，卻讓國家失去了最穩定的蝦類出口市場。

根據宏都拉斯官方數據、私部門報告和獨立評估的資料，2023年以前，台灣購買宏都拉斯約40％的蝦子產量，如今，該行業銷售額下降了67％，中國兩年內只購買少量蝦類。而宏都拉斯國家水產養殖協會紀錄顯示，約有60多家公司倒閉和數千人失業（估計約1萬4000人）影響甚至波及大西洋沿岸地區，「那裡的整個社區都依賴這項產業。」

對中貿易逆差擴大 建設宏都拉斯的承諾也跳票

此外，宏都拉斯中央銀行證實，國家與中國貿易逆差不斷擴大。2024年，宏都拉斯在中國出口總額中，佔的比例不足1％，但宏都拉斯的中國商品進口額卻大幅成長，導致貿易逆差進一步擴大，市場對宏國的益處有限。

報導更點出，在與中國建交後，宏國左翼領導人西奧瑪拉的政府，陸續收到中方對基礎設施、教育和製造業投資聲明，然而眾多承諾如裡奧德爾翁布雷大壩（中國宣布投資超過5億美元）、喬洛馬的紡織綜合體（投資4億美元）、首都的城市公園和會議中心等均未兌現，獨立報告顯示，宏都拉斯與中國簽署的20多項協議中「大多數象徵意義很高。」

外媒批：與北京結盟適得其反 總統大選成焦點

雖然中國外交部發言人林劍聲稱，雙邊關係已產生「實實在在的好處」但報導認為「與台北決裂、轉為和北京結盟對宏都拉斯而言適得其反」80多年來，宏都拉斯與台灣保持著密切聯繫，台灣方的技術援助、農業計畫等，這些支持旨在直接造福宏都拉斯人民，但與中國建交後「中方以未能兌現的承諾取代了這些支持」，這引起了學者和商界人士的擔憂。

如今宏都拉斯總統大選展開，中間偏右在野「自由黨」（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla）與右派在野「國家黨」（PN）阿斯夫拉（Nasry Asfura），這兩位主張與台灣恢復關係的候選人暫時領先，報導評價「如果新政府決定重新審視與中國的聯盟關係，外交局勢仍有可能發生轉變。」

更多三立新聞網報導

館長痛批藍白「去死」：我不在乎你們選不選票 有沒有勇氣去中國談？

全台最穩？消費者點名「這家手搖飲」屹立不搖：安全又便宜

以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

評馬斯克AI「非常爛」 網紅實測發現1功能突出：每月砸錢訂閱

