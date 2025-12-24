感念余家昶捨命抵禦 民眾獻花.北捷將設悼念牆

台北市 / 綜合報導

這起無差別攻擊案，事後至今已經6天，不少民眾仍自發性到案發的北捷台北車站M7出口擺鮮花、貼小卡悼念。對此，北捷表示在25日之前會先設置臨時悼念牆，提供民眾表達感謝。

雙手合十默哀悼念，北捷無差別攻擊案，發生至今已經6天，還是有許多民眾，一早就來到現場擺放花束，或是留下紙條，訴說自己的感謝，民眾：「這幾天經過都看一下，如果不是他，因為我每天上下班，這個路線就很多人，剛好下去捷運的時候沒多久，然後就聽到有人在尖叫，我朋友就說如果再晚幾分鐘下班，可能就遇到了。」民眾：「我那時候在外面讀書，然後就看到這個新聞就一會兒，就一直在掉眼淚，謝謝他的付出。」

字字句句充滿感謝之情，實在不敢想像，要是沒有余家昶，制止張文第一波行動，後果恐怕不堪設想，北捷在徵求家屬，以及店鋪承包商同意後，將在獻花區旁的，兩面施工圍牆上，設置悼念區，記者黃柔蓉：「在余家昶紀念碑設置之前，北捷公司規劃25日將在這兩面空間，增設暫時性的悼念牆，到時候會規劃現場及線上的留言板，讓民眾表達想說感謝。」

民眾：「就舉例像台北車站裡面有一個，憲兵的那個紀念碑的事蹟一樣，有至於不會讓大家忘記，這個事件的發生。」民眾：「大家這樣子放，就是其實昨天還有看人家放食物，就覺得很怕他會壞掉這樣子，就覺得如果有一個地方，讓大家可以看，然後可以對他就是讚揚一下，我覺得這樣還不錯。」

由於通道空間狹小，北捷也呼籲，獻花區只要放置花束，不要擺放飲料食品等物品，即日起除了車站人員，會定時巡查維護外，每日收班後將會把，花束以外的物品妥為收存，如果有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，北捷設置紀念牆，感謝這位捨身救人的英雄，要讓他的英勇事蹟，被世人牢牢記住。

