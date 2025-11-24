感念佛陀慈悲 慈濟將建"迦毘羅衛大愛村"

在佛陀成長的土地─迦毘羅衛，慈濟即將在這裡啟動「迦毘羅衛大愛村」興建計畫。預計要在12/18舉行動土典禮，屆時將邀約一群比丘尼僧團參與盛會，因為兩千多年前，佛陀的姨母「大愛道夫人」，也是佛教史上第一位比丘尼，以堅定願心走出王宮、走向苦難的人群。

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這是到大愛村嘛，我們就是走這條(路)才對呀，(應該是這條啊)。」

從藍毘尼往北，車程45分鐘，是迦毘羅衛。一座因為佛陀而聞名，卻仍在苦難中掙扎的小城。 慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「(怎麼牽上小孩)，他來牽我的 哈哈哈。」

空拍往下望，是破碎的屋瓦和農田；一個新的願心，正悄悄落在這片大地。慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這個樹旁邊 開一條路，從這邊開一條路過去，開到牛那邊 以後，我們的(大愛村)前面，就是一條馬路。」

慈濟計畫在這裡，興建迦毘羅衛大愛村，眼前雖然還是一片農田，但跟著腳步往前走，將要看見一個可能重生的開始。慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「上人覺得說 ，2500年前是這樣生活，2500年後依然(如此)，要如何翻轉他們的生活，(就是)要為他們蓋大愛村。」

慈濟志工沿著河邊走，踏踩泥地、估算距離、查看地勢。每一步走訪，都是在為接下來12月中旬大愛村動土典禮勾畫藍圖。邀請即將剃度的比丘尼，走當年佛陀養母出家行走的這條路。慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「第一次 要從迦毘羅衛，還原當年 摩訶波闍波提，離開皇宮的那個情境，走到我們的大愛村，預定動土的地方。」

迦毘羅衛，是佛陀走出家門的地方，也將是慈濟走入人群的起點。

