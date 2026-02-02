感念修繕之情 換我守護他人

嘉義縣六腳鄉受災鄉親張芸華，在丹娜絲風災中，住家受到波及，慈濟動員協助清掃，還幫她修繕房屋，即使經濟不好過，她堅持每個月捐款，因為太感動志工無私的付出，每個月還多捐一百塊，這分真心實意，令人動容。

倒塌的大榕樹，砸毀住家屋頂，慈濟協助修繕，幫忙清理住家。六腳鄉受災鄉親 張芸華：「用感恩這兩個字 是說不過去，用話去講 已經沒辦法講，真的 慈濟為我付出太多太多了。」

張女士是志工長年關懷的個案，經濟弱勢、日子並不好過，風災家具泡水，志工搬來床架還有彈簧床。 慈濟志工 黃獻宜：「這次風災之後她看到我們，幫她修繕來關懷，她真的很發心 她就跟我們說，我又要加一百塊 原本繳一百塊，現在多一百塊要來回饋。」

張女士賺的是辛苦錢，剪紅蔥頭從早做到晚，每個月收入幾千塊，卻捨得捐款付出。六腳鄉受災鄉親 張芸華：「以前困難的時候，人家來幫助我們 能夠幫忙 ，讓慈濟在多去幫忙別人，這樣子就是我的心願。」

一個一個慢慢剪，即使經驗豐富，還是時常受傷。六腳鄉受災鄉親 張芸華：「有的比較短 有的比較長，台灣本產的就比較長，就不會剪到 進口的比較短，剪到手指頭就會流血。」

懷抱感恩心回饋，張女士平日認真工作也做環保回收空瓶空罐，她心念單純，付出的美善身影，令人動容。

