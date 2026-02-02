大愛電視

感念修繕之情 換我守護他人

大愛電視

嘉義縣六腳鄉受災鄉親張芸華，在丹娜絲風災中，住家受到波及，慈濟動員協助清掃，還幫她修繕房屋，即使經濟不好過，她堅持每個月捐款，因為太感動志工無私的付出，每個月還多捐一百塊，這分真心實意，令人動容。

倒塌的大榕樹，砸毀住家屋頂，慈濟協助修繕，幫忙清理住家。六腳鄉受災鄉親 張芸華：「用感恩這兩個字 是說不過去，用話去講 已經沒辦法講，真的 慈濟為我付出太多太多了。」

張女士是志工長年關懷的個案，經濟弱勢、日子並不好過，風災家具泡水，志工搬來床架還有彈簧床。 慈濟志工 黃獻宜：「這次風災之後她看到我們，幫她修繕來關懷，她真的很發心 她就跟我們說，我又要加一百塊 原本繳一百塊，現在多一百塊要來回饋。」

廣告

張女士賺的是辛苦錢，剪紅蔥頭從早做到晚，每個月收入幾千塊，卻捨得捐款付出。六腳鄉受災鄉親 張芸華：「以前困難的時候，人家來幫助我們 能夠幫忙 ，讓慈濟在多去幫忙別人，這樣子就是我的心願。」

一個一個慢慢剪，即使經驗豐富，還是時常受傷。六腳鄉受災鄉親 張芸華：「有的比較短 有的比較長，台灣本產的就比較長，就不會剪到 進口的比較短，剪到手指頭就會流血。」

懷抱感恩心回饋，張女士平日認真工作也做環保回收空瓶空罐，她心念單純，付出的美善身影，令人動容。

更多 大愛新聞 報導：
2026台北國際書展 慈濟人文
圍爐話溫馨 與善同行歲月靜好

其他人也在看

下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強

下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強

生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。

民視 ・ 14 小時前5則留言
大S紀念雕像揭幕　阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘

大S紀念雕像揭幕　阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘

女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。

鏡新聞 ・ 4 小時前12則留言
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子　「真實原因」愛妻全說了

老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子　「真實原因」愛妻全說了

YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前57則留言
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉　網：要求婚嗎

發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉　網：要求婚嗎

體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。

FTV Sports ・ 3 小時前11則留言
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」　消防隊架設氣墊搶救中

快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」　消防隊架設氣墊搶救中

北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前9則留言
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度　氣象署：濕冷到這天

「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度　氣象署：濕冷到這天

中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前2則留言
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到

不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到

「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲

常春月刊 ・ 10 小時前10則留言
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」

新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前62則留言
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞

中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞

中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入

自由時報 ・ 6 小時前5則留言
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%

目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...

FTNN新聞網 ・ 10 小時前24則留言
百萬YTR驚傳頻道被盜！「酷的夢」崩潰發文求救　網憂448部心血恐消失

百萬YTR驚傳頻道被盜！「酷的夢」崩潰發文求救　網憂448部心血恐消失

YouTube擁有228萬訂閱的31歲知名法國網紅「酷」，驚傳頻道「Ku's dream 酷的夢」遭駭客盜用。他焦急的在社群平台上發文求救，酷透露自己因點擊偽造的合作邀請函導致帳號被盜，目前正等待Google協助處理。

中天新聞網 ・ 7 小時前4則留言
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手

具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手

大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前301則留言
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點

25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點

聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。

Yahoo股市 ・ 8 小時前58則留言
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%

逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%

國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。

Yahoo股市 ・ 6 小時前3則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度　未來1週天氣曝光

連2波冷氣團報到！這天低溫探9度　未來1週天氣曝光

中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前10則留言
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描

外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描

美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。

Yahoo財經編輯室 ・ 2 小時前3則留言
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光

大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光

大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前15則留言
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了

堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了

堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前4則留言
藍白通過3法　府院傳將不副署！民進黨團今表態

藍白通過3法　府院傳將不副署！民進黨團今表態

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...

FTNN新聞網 ・ 10 小時前278則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下

徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下

資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前75則留言