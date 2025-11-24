感念僑胞讓台灣被世界看見 江啟臣熱情邀約回立院「娘家」 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣率團出訪美國及巴拉圭，昨（23）日晚間出席達福地區全僑歡迎餐會，為期8天並橫跨美國與巴拉圭的國會外交行程劃下圓滿句點。江啟臣於致詞時首先感謝僑胞朋友熱情款待，本次率7名委員共同造訪達拉斯，已創達拉斯接待立法委員紀錄。餐會現場則有170位達福地區僑胞熱情出席，場面熱鬧又溫馨，展現僑界團結與支持。

江啟臣說明，此行率領跨黨派委員出訪美國及巴拉圭，首先參加於底特律舉辦的「北美洲台灣商會聯合總會理監事會議」，並與美國參議員進行雙邊會談；接著再前往邦交國巴拉圭，先後與巴拉圭總統、參、眾議院議長，及約50位參眾議員交流，並造訪多項台巴合作計畫。

江啟臣表示，本次出訪行程雖然緊湊，但所到之處皆受到僑胞熱情歡迎，讓訪團倍感親切與鼓舞；此次回程特別安排停留達拉斯，除了今晚與各位僑胞朋友相聚，也拜訪在此設廠的台商，並將體驗10月開航的台灣─達拉斯直航班機。

江啟臣強調，面對現今全球供應鏈巨變，台美關係更為重要與緊密，在美僑胞朋友扮演關鍵角色，而台灣能被世界看見，也是僑胞在海外辛勤打拼的成果。他並喊話，「台灣是僑胞的家，立法院則是僑胞的『娘家』」，邀請僑胞回台時，一定要來拜會立法院。

「僑界的熱情及期待，是我們回台灣後，繼續為國家打拚的動力。」立委黃健豪表示，僑界朋友們在國外生活，但心繫台灣，無論是台灣政壇、關切台美投資，或是在台灣的一切，不管身在何方，希望台灣在世界舞台上，持續保有競爭力。

照片來源：立法院提供

