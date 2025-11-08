感念先烈用鮮血澆灌民主大樹 鄭麗文：再也不要有政治受難者
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，她在致詞時感謝先烈，「你們用鮮血澆灌了這個土地，讓民主的花朵盛開；讓民主的樹苗長成大樹」鄭麗文喊話，「希望台灣未來不會再聽到『政治受難者』這五個字」。
鄭麗文今天參加白色恐怖受難者秋祭追思會，她致詞時表示，「我們是幸福的一代，我們爭取自己的政治理念，不用被砍頭、坐牢，所以我們更有責任，面對綠營側翼各種詆毀、抹黑、扣帽子。綠營媒體的全面圍剿已經不是新聞，我非常清楚知道，在今天的台灣，要堅守事實真相，也不是一條容易的道路」。
鄭麗文感念先烈，感謝先賢們，你們用鮮血澆灌了這片土地，讓這裡長出了民主的花朵，「我們會繼續保護讓民主的花朵盛開；讓民主的樹苗長成大樹，庇蔭我們後代，一代又一代的所有人民、青年」。
鄭麗文提到，白色恐怖受難者有些人是為了自己的理想奮鬥，也有很多人是無辜的冤假錯案而犧牲，但歷史必須記住，今天是超越所有政黨的意識形態，因為作為一個人最基本的尊嚴，就是思想自由、說話自由，相信自己的政治信念！
鄭麗文期望，台灣未來不會再有任何一個人，要為自己的政治信仰犧牲，也再不會聽到「政治受難者」這五個字，可以自由地擁抱所有自己堅持的信仰。
