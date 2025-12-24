感念北捷英雄余家昶 蔣萬安籲告別式讓余家人寧靜哀悼

蔣萬安主持公安督導會報。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕1219台北捷運連續攻擊事件，57歲的余家昶發現兇嫌投擲煙霧彈英勇上前阻止，不幸遭兇嫌殺害。台北市長蔣萬安今(24日)表示，余家昶英勇事蹟應該被永遠記住，他並提及，家屬表達希望低調哀悼，希望媒體在1月3日余家昶的告別式上，不要拍到家屬畫面。

針對1219事件，台北市政府將於12月26日進行高強度演練，今日公安督導會報上，也針對此專案報告。蔣萬安說，最近幾天，余先生的母親表達痛失兒子的痛苦，也以余先生為榮，更表達希望給予嫌犯的父母安慰，這樣的胸襟與善良，讓人無比感動。他也強調，余家昶先生挺身救人的英勇事蹟，應該要永遠被記住。

廣告 廣告

蔣萬安提及，先前與余家昶家屬表達慰問與哀悼時，家屬有向他表達，希望能夠低調，確保家屬的隱私，希望不要被媒體新聞報導曝光，1月3日就是余家昶的告別式，懇請媒體不要拍到家屬的畫面，留給家屬一個寧靜哀悼余家昶的空間。

他說，可以理解余先生家屬要保護家人的心，希望大家能夠給予尊重。

【看原文連結】

更多自由時報報導

以兒子余家昶為榮 余母：不怨張文 不要指責他的爸媽

兒子犯下滔天大錯 張文父母哽咽下跪道歉

余家昶英勇犧牲！捷運台北車站B1設悼念牆

余家昶捨命阻張文 余家人暖心回捐200萬元善款

