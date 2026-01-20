感念員工不離不棄！ 老闆霸氣送160名員工「每人1間房」





辛苦一整年，大家都希望能領到一筆豐厚的年終獎金，但越南一家企業的回饋方式，卻遠遠超出外界想像。根據《越南快訊》報導，越南農業與地產巨頭黃英嘉萊集團（Hoang Anh Gia Lai，簡稱HAGL）董事長段元德（Doan Nguyen Duc）宣布，將贈送160位資深員工「每人一間公寓」，感謝他們在公司最艱困時期不離不棄。

根據《越南快訊》（Vnexpress）報導，黃英嘉萊集團18日在越南嘉萊省舉辦員工感恩大會，段元德親自宣布，將以公寓與股票獎勵方式，回饋長年陪伴企業度過低潮的員工。此次列入表揚名單的員工約480人，皆服務公司超過10年，其中近一半將獲得員工持股計畫（Employee Stock Ownership Plan，ESOP）配股，總金額約8,000億越南盾，約新台幣9.6億元。

公司先前已規劃發行1,200萬股獎勵股票，約占流通股1.135%，並設有轉讓限制，3年後可轉讓10%，5年後才能全數流通，確保員工長期留任。

最受矚目的，則是贈送公寓的方案。段元德表示，將挑選160名在2016年公司陷入嚴重財務困境時，仍堅守崗位的關鍵幹部，每人獲贈一戶市值約20至80億越南盾（約新台幣241萬至964萬元）的公寓，且5年內不得轉售，以落實「感恩與留才」的初衷。

受贈公寓位於嘉萊省百里居市的「富董高層住宅與商業複合案」，該案總投資金額超過6,000億越南盾，規劃22層住宅大樓，提供610戶住宅，未來將以每平方公尺約2000萬至2500萬越南盾的價格，供中等收入家庭購買。

員工代表表示，這份禮物不只是物質獎勵，更象徵公司對多年付出的肯定，也讓員工對未來更有信心。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

