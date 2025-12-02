感念嘉療 陳招娥捐健康器材

陳招娥捐贈一批健康器材給嘉療，回饋病友。（嘉療提供）

記者黃文記∕仁德報導

一份思念，化作溫暖的力量。陳招娥為感念衛生福利部嘉南療養院過去曾以友善、溫暖的方式照顧其已離世的孩子，特捐贈多項健康促進器材，包括肌力訓練機、樂齡訓練機及健身車等，希望能回饋醫院，並支持病友與住民的復健與健康促進。

陳招娥表示，她的孩子在嘉南療養院工作的那段時間，感受到員工們的關懷與支持，如今雖然孩子已不在，但這份善意與溫暖一直留在心中。因此，她希望能將這份感念化為實際行動，以捐贈健康器材的方式讓更多病友受惠，延續孩子與嘉南療養院之間的美好連結，讓愛繼續在院內流動。

嘉南療養院院長吳文正對此深表感謝，並回贈感謝狀，以表彰這份充滿愛與思念的善舉。吳院長同時表示，這批健康器材將投入病友與住民的日常訓練，協助提升體能與生活品質，也為院內的照護環境增添更多活力。

院方表示，這份捐贈不僅帶來實質的協助，也傳遞出溫暖的人情與思念。未來將妥善運用這份充滿愛心的捐贈，讓更多病友受益，也期盼這樣的溫馨故事能鼓勵更多社會善心力量共同參與，讓善的循環永不停歇。