感念大S離世前3年重逢具俊曄！小S捍衛姊夫：他沒心機的愛著我姊

大S徐熙媛去年2月在日本東京病逝，享年48歲。小S徐熙娣、丈夫具俊曄、S媽黃春梅以及親友閨蜜們，昨（2日）群聚金寶山揭開具俊曄為她設計的紀念碑。小S今（3日）發文，再次感謝具俊曄在大S生命最後的3年陪伴。

小S回顧昨日的影片，感謝姊夫具俊曄，爲大S設計這麼美的雕像，她感性的說：「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的3年，陪伴在她身邊的是我姊夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姊，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姊夫！」

她更是感謝昨日參與活動的至親好友們，「在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了」，她也希望想念著、愛著大S的人，可以到金寶山雕像前看看大S跟她說說話。

