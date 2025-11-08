感念恩師拉一把 三民高中校友林清華每年捐助20萬 嘉惠學弟妹
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中8日在36週年校慶暨運動會上表彰5位傑出校友，其中榮獲「教育貢獻類」的林清華，感念已過世的恩師黃明琇當初把他從翹課鬧事的小流氓拉回教室重拾書本，如今已是擁有多間補習班的知名補教業者，他宣布成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助母校需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解、被支持力量。
三民高中校長彭盛佐說，林清華在成立獎助學金時，懷念恩師的感言令人動容，他回憶自己在1994年就讀國中時因家庭變故與叛逆，常翹課、鬧事，一度對人生失去方向。
導師黃明琇了解他的成長歷程，卻從未疾言責備，而是以溫柔卻堅定的方式陪伴他走過生命低谷，使他從小流氓回頭，重回校園拾起書本，走回人生正軌，有一次他好多天沒到學校上課「明琇老師到家裡探視，走進凌亂的家裡，什麼都沒說，只告訴我沒關係，回來上課吧！你應該好好讀書」那句話令他到現在都記得，因為那不是安慰，而是一個人真心願意拉你一把的力量，多年後他事業有成，再次回到母校探望恩師，老師僅笑著對他說，「我什麼都不需要，只希望有一天，你也能幫助像你當年那樣的孩子」這句叮嚀成為他投身教育事業與推動公益的初衷。
林清華為延續這份恩情，宣布以恩師之名成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助三民高中需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解與被支持的力量，獲得全場師生熱烈掌聲。校長彭盛佐說，教育的價值不只是成績的成果，更在於生命被看見、被引導的那一刻，看到校友願意回來幫助學弟妹，更驗證教育是生命影響生命的歷程。
三民高中今年共有5位校友獲頒「傑出校友獎」，分別為杏美牙醫院長張弘昇、清華數理及碩仁文理創辦人林清華、東奧跆拳道銅牌國手羅嘉翎、救國團蘆洲團委會總幹事李明霖，以及「第10名地政士聯合事務所」地政士李金玲。
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談
其他人也在看
六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTL […]民眾日報 ・ 10 小時前
吳音寧台肥董座夢碎？陳學聖：只是轉進而已
[NOWnews今日新聞]台肥公司4日召開董事會，原本一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過最後人事案急轉彎，由原任總經理張滄郎接任董事長。不過前立委陳學聖在臉書發文，提出對此...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
平溪線停駛至115年1月30日 瑞芳至菁桐公路接駁
（中央社記者黃巧雯台北7日電）台鐵平溪線日前因豪雨傳出災情，且邊坡有持續滑動情況。台鐵公司今天宣布，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳至菁桐採公路接駁。中央社 ・ 1 天前
李遠訪視宜蘭「小鎮職人－藝驛頭城」 (圖)
文化部長李遠（左）8日走訪位於宜蘭的「百大文化基地」獲選場域「小鎮職人－藝驛頭城」，與創立者、返鄉青年彭仁鴻（右）互動交流。中央社 ・ 8 小時前
平溪線明年1月底前停駛！ 估影響3萬人次 改公路接駁
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間折返行駛，不過一天只有5個班次，對此有遊客抱怨，錯過一班就要...華視 ・ 9 小時前
感謝總統與外交團隊 林佳龍：任務順利完成
副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會並發表演講，預定台北時間9日上午回到台灣。 外交部長林佳龍今天(8日)晚間在社群平台Threads與IG發文表示，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中；謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊」。 林佳龍貼出一張與蕭副總統、駐歐盟代表謝志偉的合影。中央廣播電台 ・ 8 小時前
烈焰濃煙沖天！工地起火波及 東京京王井之頭線列車停駛
日本東京京王電鐵，今天上午將近8點時傳出火警，在井之頭公園車站軌道下方的工地突然起火，大火一路延燒造成鐵軌枕木都被燒壞。幸好火勢在2小時後撲滅，沒有造成人員傷亡，目前還在調查起火原因。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
兩岸大不同？台灣10月出口創新高 中國對美出口暴跌25％
財政部統計處處長蔡美娜表示，目前出口有四個正面訊號可期，一是到今年底出口都可望維持成長，年增率連26紅沒問題，將追平1980年代以來，出口史上第二長上升周期；二是第四季出口可望超越第三季，寫下單季新高水準。第三是全年出口規模有機會達到6000億美元，蔡美娜驚嘆，這...CTWANT ・ 17 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前