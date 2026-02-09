感念林義雄對民主付出 民進黨表態：盼朝野共同落實轉型正義

改編自1980年「林宅血案」的國片《世紀血案》，還沒上映就因未知會當事人便開拍，引爆民眾怒火，紛紛表示要抵制該片，多位主要演員與導演皆出面致歉，不過爭議仍然越燒越大。民進黨今（9）日表示，民進黨感念林義雄及其家人對台灣民主運動的付出，也嚴正表態「歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域」，盼望朝野能持續共同落實轉型正義。

民進黨在臉書官方帳號發文指出，近期電影《世紀血案》衍生的風波，使各界對威權統治時期，當權者造成的歷史悲劇有許多深刻的討論。民進黨感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達，歷史的傷痕不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域，強調「記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任」。

民進黨提到，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張，自2016年重返執政以來，民進黨推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案三讀通過。

此外，獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作至今，也持續整合各部會一起深化轉型正義工作，民進黨承諾，這些努力將不會停歇。

民進黨也期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，同時盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，民主與自由生生不息。

責任編輯／馮康蕙

